Dezvăluirile făcute de Ștefan Bănică jr despre părinții lui. Tatăl a fost celebru, dar mama duce o viață discretă. „Ea e sprijinul din umbră”

Ștefan Bănică Senior a fost un mare actor și un cunoscut cântăreț. Ștefan Bănică jr a moștenit de la el talentul pentru scenă, datorită lui a devenit artistul care e astăzi. De fiecare dată, acesta vorbește cu drag despre părintele lui. „Tata era un tip extrem de uman. Tata mă pupa și la 25 de ani, la fel cum mă pupa când era mic, de față cu toată lumea, adică fără nicio chestie și la fel nici eu nu aveam nicio treabă.

Și eu, și fratele meu eram copiii lui și nu conta. Era o distanță pe care ți-o impunea prin modul lui de a gândi. Eu am avut norocul că eram burete, adică luam ca tot ce prindeam, vedeam. Mergeam cu el la repetiții, adică mă lua cu el, mă lăsa pe acolo și în memoria mea se adunau lucruri, am cunoscut o grămadă de oameni, artiști uriași, actori, cu care a avut plăcerea și onoarea să joc.”, a spus artistul pe YouTube.

„Eu fac tot ce ține de mine pentru a-i ține memoria vie pentru generațiile care urmează. Asta-i treaba mea vizavi de tata și nu neapărat ca fiu, ci ca coleg, pentru că merită cu prisosință”, a mai povestit Ştefan Bănică jr.

„Mama este sprijinul din umbră”

Când vine vorba despre mama lui, cântărețul se emoționează. Dacă tatăl a fost mereu în lumina reflectoarelor, cea care i-a dat viață a dus și duce în continuare o viață discretă.

„Mama este sprijinul din umbră, pentru cei care mă priviți din afară. Pentru mine a fost sprijinul principal. Dragostea mea vizavi de mama nu trebuie s-o demonstrez nimănui.

Intimitatea mea vizavi de familia mea sau lucrurile extrem de personale pentru mine, care sunt ținute într-un fel în cutia lor. Sunt sursa mea de energie unică. Dacă simt nevoia să le împart, le împart, dacă vrei să mi le smulgi, n-ai să reușești”, a mai spus artistul.

A descoperit „jumătatea plină a paharului”

Cântăreț, actor de teatru și de film, regizor și prezentator TV român, fiul regretatului actor și cântăreț Ștefan Bănică, bărbatul de 54 de ani are în spate o carieră de succes începută în anii 80. Celebrul interpret al lui Mihai Marinescu, din „Liceenii”, a plătit un preț scump pentru că și-a dedicat extrem de mult timp carierei complexe. O recunoaște el însuși. Mezinul său, Alexandru, doi ani și jumătate, l-a făcut să-și răscumpere timpul pierdut. Iată care e „cel mai mare câștig” de care s-a bucurat în perioada pandemiei Ștefan Bănică Jr.

„Depresia nu te ajută la nimic. În orice trebuie să fie o parte plină a paharului. Care e aia? Eu am descoperit-o: am stat cu cel mic, cu Alexandru. Cine îmi dă mie înapoi anii pe care i-am petrecut departe de copiii mei?! Ștefan are 20 de ani, Violeta 14 ani. Cu ăsta mic am stat doi ani și jumătate, zi de zi. Cel mai mare câștig! Dacă n-ar fi venit pandemia asta, n-aș fi atât de bogat cât m-a îmbogățit acest copil”, a mărturisit Ștefan Bănică în emisiunea lui Mihai Morar.

