Cântăreț, actor de teatru și de film, regizor și prezentator TV român, fiul regretatului actor și cântăreț Ștefan Bănică, bărbatul de 54 de ani are în spate o carieră de succes începută în anii ’80. Celebrul interpret al lui Mihai Marinescu, din ”Liceenii”, a plătit un preț scump pentru că și-a dedicat extrem de mult timp carierei complexe. O recunoaște el însuși. Mezinul său, Alexandru, doi ani și jumătate, l-a făcut să-și răscumpere timpul pierdut.

A descoperit ”jumătatea plină a paharului”

”Depresia nu te ajută la nimic. În orice trebuie să fie o parte plină a paharului. Care e aia? Eu am descoperit-o: am stat cu cel mic, cu Alexandru. Cine îmi dă mie înapoi anii pe care i-am petrecut departe de copiii mei?! Ștefan are 20 de ani, Violeta 14 ani. Cu ăsta mic am stat doi ani și jumătate, zi de zi. Cel mai mare câștig! Dacă n-ar fi venit pandemia asta, n-aș fi atât de bogat cât m-a îmbogățit acest copil”, a mărturisit Ștefan Bănică în emisiunea lui Mihai Morar.

Radu Ștefan Bănică, în vârstă de 19 ani, îi calcă pe urme tatălui său, iar în prezent este student la UNATC – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București, el fiind printre primii de pe lista celor admiși.

Cum l-a ajutat armata

Bănică junior și-a adus aminte de relația cu tatăl său, la fel de celebrul Ștefan Bănică senior.”L-am rugat o singură dată ceva pe tata: nu să mă ajute să nu fac armata, cum era atunci, ci să mă ajute s-o fac la București. Concluzia? Am făcut armata la Craiova. A fost una dintre cele mai interesante experiențe de viață și pentru carieră! Sunt lecții de viață, reale, extrem de importante pentru un bărbat. În timpul armatei, am dat probe la ”Liceenii”. Am avut noroc ca în 1985, când am făcut eu armata la Craiova, am fost în aceeași unitate cu 4-5 actori. Am avut parte de diverse episoade în armată: trânte, culcat, marșuri, poligon. Eu am prins poligonul când a luat Steaua Cupa Campionilor Europeni. Fiind dinamovist, spre fericirea mea, n-am văzut meciul”; a povestit amuzat artistul.

