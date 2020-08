În filmul “Dragoste la Daisy Hills”(Love at Daisy Hills, 2020), programat pe 16 august, o întâlnim pe Jo (Cindy Busby), care află că magazinul familiei nu mai are profit și că fostul său iubit, Blake, este rugat de tatăl ei să intervină pentru a-i ajuta să repună afacerea pe picioare.

Blake (Marshall Williams) nu ezită să părăsească orașul New York, unde are o carieră de succes, pentru a se întoarce în micul oraș natal. Este eveident că cei doi foști au viziuni si strategii diferite în ceea ce privește afacerea, ceea ce generează conflict. Și în timp ce Jo mizează pe atmosfera locului, iar Blake este interesat de cifre, compromisul pare să armonizeze ambele viziuni și poate chiar și sentimentele lor.

Sezonul iubirii continuă în 23 august, când publicul are rezervare la “Cabana iubirii”(Love at Look Lodge, 2020).

