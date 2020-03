De Denisa Macovei,

Pentru că în redacția știrilor se lucrează în două ture, unii care muncesc non-stop timp de două săptămâni, în timp ce alții rămân acasă și nu se expun absolut deloc. Cosmin Stan a căzut de muncă pe prima tură, ceea ce a făcut ca în tot acest timp să-și vadă foarte puțin familia. Libertatea a stat de vorbă cu jurnalistul despre această schimbare din viața lui.

Pentru că ești nevoit să ieși zilnic, te-ai transformat automat în pricipalul membru al familiei care se ocupă de tot ce înseamnă obligațiile familiale: plata facturilor, aprovizionare etc.?

Până de curând și soția mea a mai fost nevoită să meargă de câteva ori la birou, așa că a mai făcut ea cumpărături, dar de acum, o dată cu instaurarea restricțiilor drastice și pe timp de zi, doar eu mai ies pentru aprovizionare. Oricum, vom încerca să facem cât mai multe lucruri online. Pe unele le făcea deja așa, plata facturilor de pildă, pe altele de vom face de acum mai des: comenzi online și chiar sport online, pentru că oricum și copiii fac deja școală online.

Când nu ești la serviciu, care sunt activitățile din sânul familiei?

În ultimele două săptămâni, de când s-a acutizat criza, am fost în fiecare zi la serviciu, de dimineața până seara, și nu prea am avut timp să stau cu familia. Dar mă așteaptă niște misiuni de playstation cu copiii în perioada următoare. Altfel, aș vrea să citesc și să mă uit la filme.

Cum le-a explicat copiilor despre această situație?

Le-am vorbit despre coronavirul încă de la răspândirea acestuia în China și le-am spus că este vorba de un virus care se transmite foarte repede, mai ales că mă tot auzeau vorbind la televizor despre asta și mă întrebau chiar ei ce e cu acest virus. Le-am explicat ce trebuie să facă pentru a se proteja cât mai bine, cu atât mai mult cu cât noi, în luna februarie, înainte de izbucnirea epidemiei în Europa, am fost în vacanță la schi în Austria, și vedeau peste tot prin aeroporturi foarte mulți oameni cu măști. Și, în plus, aveam alte călătorii programate despre care am intuit că vor fi anulate, așa că trebuie să-i pregătesc și pentru asta. Au avut o perioadă de anxietate, pentru că erau bombardați din toate părțile de informații despre acest virus, însă cu răbdare le-am răspuns întrebărilor lor despre virus, le-am povestit care sunt măsurile ce pot fi luate pentru a ne proteja și au depășit momentul. În plus, și la școală, până la întreruperea cursurilor, au avut parte de sesiuni explicative în care li s-a povestit despre această epidemie.

