Lineup Electric Castle 2024. Care e programul festivalului și cât costă biletele 

Când are loc Electric Castle 2024

Anul acesta, cea de-a 10 ediție a festivalului Electric Castle începe pe 17 iulie, miercuri, și se încheie pe 21 iulie, duminică. Electric Castle 2024 se va desfășura la castelul Banffy din Bonțida, Cluj-Napoca.

Lineup-ul Electric Castle 2024

Organizatorii festivalului au anunțat lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă, la cea de-a 10-a ediție Electric Castle. Sean Paul, cântărețul de reggae și dancehall, este cap de afiș la Electric Castle 2024.

La festival va concerta și Paolo Nutini, care „vine cu un cocktail de rock și soul, o voce care răscolește emoții și peste 20 de ani de carieră care i-au adus milioane de fani!”, transmit organizatorii. Și Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age vor face spectacol la Electric Castle 2024.

Lista artiștilor de la Electric Castle 2024 este completată de Chase and Status (live), Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleaford Mods. Un invitat surpriză va urca pe scena festivalului anul următor, este vorba despre Shaquille ONeal aka DJ Diesel, legendă NBA și autoproclamat „dubstep dad”.

Organizatorii Electric Castle 2024 spun că sunt onorați ca trupa Massive Attack să urce pe scena festivalului, ca fanii să asculte piesele lor celebre, printre acestea Teardrop, Angel sau Unfinished Sympathy.

Recomandări IKEA face mobilă din pădurile seculare ale României, acuză Greenpeace. „Arbori cu vârste de până la 180 de ani sunt tăiați”

Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age, la Electric Castle 2024

Bring Me The Horizon revin la Electric Castle în plin turneu de promovare a unui nou album. La prima prezență a trupei în România, Queens of The Stone Age (QOTSA) promit un masterclass în rock! Și trupa QOTSA pregătește un show ce trece prin toate perioadele din cariera legendarei trupe, de la hituri precum Nobody Knows și I Sat By The Ocean, la recentul Carnavoyeur.

Pe scena principală a festivalului Electric Castle 2024 va urca și Josh Homme. Line-up festivalului continuă cu Chase and Status și DnB. Două legende, ambele cu rădăcini în trip hop și o carieră impresionantă în spate: DJ Shadow, omul ce a transformat sampling-ul în artă, și Bonobo, producătorul a cărui discografie e o întreagă călătorie între stiluri muzicale, sunt, de asemenea, pe afișul Electric Castle 2024.

Și Marc Rebillet, „Loop Daddy”, pregătește un show unic pentru Electric Castle, în timp ce Nina Kraviz va aduce în festival stilul ei unic ce combină house și techno. Una dintre cele mai recognoscibile figuri din lume, indiferent dacă e pe terenul de baschet sau în spatele platanelor: Shaquille ONeal e pe afișul Electric Castle 2024 ca DJ Diesel, omul ce a convertit energia din sport în set-uri intense de dubstep. Întreaga listă cu artiștii care performează la Electric Castle 2024 poate fi consultată AICI.

Recomandări Tiraspolul amenință cu un „război mondial”, dacă Republica Moldova va încerca să reintegreze Transnistria: „Jonglează cu torțe într-un depozit plin cu praf de pușcă”

Artiștii români rămân în centrul atenției și la ediția a 10-a a festivalului: Subcarpați, Vița de Vie, Coma, Vama, Irina Rimes, Byron, Delia, Șuie Paparude, CTC și alte zeci de nume.

Bilete Electric Castle 2024

Biletele au fost puse în vânzare de mai multe luni, 139 de euro costă abonamentul pentru toate zilele de festival. Festivalierii mai tineri de 21 de ani plătesc 99 de euro. Iată aici lista completă a abonamentelor și a prețurilor.

Urmărește-ne pe Google News