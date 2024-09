Anca Florescu a avut o trupă de muzică alături de Nicoleta Luciu

Cunoscută publicului pentru debutul său în cariera de artistă în trupa Laguna, alături de Nicoleta Luciu, actrița Anca Florescu va putea fi urmărită, în curând, în rolul Silviei Lungu, fosta soție a lui Ștefan, interpretat de Adi Nartea și mama Almei, jucată de Alexia Caraş. Relația cu tatăl fiicei sale nu este cea mai bună, în urma divorţului, cei doi ajungând să poarte o luptă permanentă pentru a câştiga afecţiunea fiicei lor.

„Îmi exprim recunoștința pentru doamna Ruxandra Ion, pentru că a apreciat că pot răspunde exigențelor dumneaei, deși sunt foarte mulți colegi actori talentați și dornici de a colabora în proiectele pe care le coordonează. Colegii actori și echipa Iubire cu parfum de lavandă sunt deosebiți, atenți, condescendenți”, a mărturisit actrița.

Despre Silvia Lungu, personajul căruia îi dă viață, Anca povestește: „Personajul pe care îl interpretez este provocator, colorat. Atmosfera de la filmări, într-o locație de vis, îmi oferă atât de multe posibilități de a cunoaște, de a descoperi noi întâlniri. Este minunat! Îi mulțumesc de asemenea Domnicăi Cârciumaru pentru invitația la casting. Și în fiecare clipă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndreptarea pașilor!”.

Recomandări Cine este Daniel Baciu, omul care gestionează pensiile românilor. Împreună cu soția încasează de la stat șase venituri în valoare de 280.000 de lei pe an

Ciprian Teodorescu e solist vocal, actor şi arhitect

În „Iubire cu parfum de lavandă”, telespectatorii îl vor putea urmări şi pe Ciprian Teodorescu, solist vocal, actor şi arhitect. Absolvent al Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, din Suceava, dar şi al Facultăţii de Arhitectură, din Iaşi, Ciprian şi-a îndreptat atenţia spre muzică şi actorie.

De-a lungul timpului a jucat în musicaluri de succes precum Mamma Mia (Sam Carmichael), We Will Rock You (Brit) sau The Full Monty (Harold Nichols), iar în serialul original de la Antena 1 îl va interpreta pe Adrian, fratele lui Dinu (Bogdan Albulescu) şi cumnatul Amaliei (Andreea Vasile), consilier în cadrul Primăriei, care se folosește de poziția pe care o are ca să cumpere terenuri din sat și, mai apoi, să le vândă către dezvoltatorii imobiliari.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Totodată, încearcă să o cucerească pe Anda (Michaela Prosan), însă planul real este să ajungă să pună mâna pe lanul de lavandă: „Încep prin a spune că mă simt extrem de onorat și de recunoscător pentru oportunitatea de a juca în acest serial. Îmi doream genul ăsta de rol de foarte multă vreme și, iată, se întâmplă.

Recomandări Rusia, influență diminuată în Transnistria. Veronica Anghel, expert în integrarea europeană: „UE a devenit principalul partener comercial al acestei regiuni”

Mi-am sunat familia și prietenii, care m-au felicitat și mi-au spus că nu m-au mai văzut atât de fericit de multă vreme. Apoi, au început repetițiile și filmările, unde am cunoscut o grămadă de oameni frumoși și calzi, atât actori, cât și oameni din echipa de producție.

Interpretarea lui Adrian, într-un rol negativ, este o provocare pentru mine, mai ales că, în viața reală, sunt o persoană total diferită, aș putea spune chiar diametral opusă. Totuși, am considerat că aceasta este o oportunitate unică de a-mi extinde abilitățile actoricești și de a aduce complexitate rolului, sperând că nuanțele și profunzimea pe care am încercat să i le insuflu acestui personaj vor fi apreciate și plăcute de către oamenii din fața ecranelor.

Abia aștept ca publicul să urmărească povestea noastră frumoasă și să se lase duși, ca într-un vis frumos, de valurile tumultuoase ale sentimentelor, trăirilor și emoțiilor”, a dezvăluit Ciprian Teodorescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News