În vârstă de 52 de ani, Elena Lasconi candidează pentru funcția de președinte al României din partea USR – partidul Uniunii Salvați România. La Câmpulung Muscel locuiește, acolo unde de patru ani, ocupă funcția de primar. A renunțat la presă după aproape 25 de ani în care a fost angajată la Pro TV, unde a prezentat chiar și știrile.

Acum, ea a acordat un interviu lui Mihai Gâdea pentru Antena 3 CNN, interviu care a avut loc chiar acasă la Elena Lasconi. „Te pup, Mihai! Cum ai ajuns până aici?”, l-a întrebat politiciana pe prezentator, după care au apărut primele imagini cu casa în care locuiește Elena Lasconi la Câmpulung Muscel.

Locuința politicienei are un etaj, iar pe acoperiș sunt așezate panouri fotovoltaice. La intrarea în curte, pe partea dreaptă, sub vița de vie, Elena Lasconi are și o masă cu două scaune. În spatele casei e livada cu pomi fructiferi, cu prune, gutui, dar și o zonă de relaxare cu grătar și două bănci.

Elena Lasconi: „Casa stătea să cadă”

Elena Lasconi nu a ezitat și i-a spus lui Mihai Gâdea povestea casei sale. „Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoţi, că o să am un sorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream.

Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul.

Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici” a povestit Elena Lasconi, conform antena3.ro.

Tot ea a povestit că de Crăciun a împodobit un brad mare în grădină, unde i-a avut invitați pe locuitorii din Câmpulung Muscel. Susține că obișnuiește să își invite și vecinii la masă, își amintește că la un moment dat a gătit gulaș.

În spatele casei Elenei Lasconi e pădurea, dar și râul.

