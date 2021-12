După despărțirea de Sorin Nicolescu, Anda Adam l-a cunoscut pe Eudor Yosif Mohaci, cel lângă care acum este extrem de fericită. Invitată în emisiunea „Teo Show”, artista a venit însoțită de logodnicul ei, dar și de fiica sa, Evelin.

„Mami i-a spus lui Evelin așa: «Evelin, hai cu mine în cutie să ieșim amândouă să cântăm și să dansăm». Evelin i-a răspuns: «Nu, eu nu intru astăzi cu tine în emisiune»”, a spus Bursucu.

Teo Trandafir i-a dat de gol și a mărturisit că Evelin îi spune deja „tati” lui Eudor Yosif Mohaci. „Și a continuat: «Vin cu tati»”, a spus prezentatoarea TV.

„Eu nu am vrut să spun asta, pentru că nu am avut acordul Andei și nu am vrut să mă aduc atât de departe. Prietenia lor este foarte frumoasă și se înțeleg foarte bine”, a continuat Bursucu.

Iubitul Andei Adam locuiește în Elveția, însă în ultima perioadă stă mai mult în România alături de artistă.

„Eu stau tot în Elveția în general. Părinții mei sunt români, dar m-am născut în Franța. Acasă s-a vorbit numai românește și s-au ținut toate tradițiile. Ei au ținut să păstrăm tradițiile, dar să le păstrăm și pe cele din Franța și Elveția”, a povestit bărbatul.

Cum s-au cunoscut Anda Adam și Eudor Yosif Mohaci

Prima lor întâlnire a avut loc la începutul acestui an, când artista se afla la un restaurant din Brașov alături de prietenele ei și fiica sa. Eudor Yosif Mohaci nu știa cine este Anda Adam, însă a fost cucerit de ea din prima clipă în care a văzut-o. La început, artista nu i-a acordat prea multă atenție.

„La început de an am cunoscut-o. Nu am știut cine e, pentru că nu mă uitam la televizor. Am cunoscut-o într-un restaurant din Brașov. Cum am văzut-o m-am dus la ea. Era cu niște prietene la masă și am luat un scaun și m-am pus lângă ele. (…) Numărul de telefon nu mi l-a dat, dar i l-am lăsat eu pe al meu, la hotel, pe o hârtiuță. Are și acum hârtiuța, dar nu m-a sunat niciodată”, a declarat iubitul Andei Adam în emisiunea „Teo Show”.

Logodnicul cântăreței mai are doi copii, iar ea este foarte încântată că are acum o familie numeroasă.

„A avut un curaj fantastic. A știut ce își dorește. Mi-a plăcut foarte mult de el de la prima interacțiune. Am crezut că e doar o chestie de moment. Evelin era cu mine la masă. Prioritate are întotdeauna ea. (…) M-am trezit într-o familie numeroasă. Am trei copii dintr-odată, pentru că Yosif mai are o fetiță de vârstă cu Evelin și Isaac, un băiețel de 14 ani. Eu sunt cea mai câștigată în chestia asta… trei copii”, a spus Anda Adam în cadrul emisiunii.

