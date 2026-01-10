Final de an dureros pentru Roxana Ciuhulescu. „Este vorba de un cancer pulmonar. Au ieșit ultimele teste”

Roxana Ciuhulescu, o nouă lovitură, după problemele de sănătate ale fiicei sale

A fost un an care s-a terminat foarte dureros pentru mine, pentru că am aflat că mama mea suferă de cancer. Astăzi am vorbit la oncologie, și au ieșit ultimele teste. Vestea asta m-a pus realmente în cap. Vreo săptămână parcă n-am fost om. Abia acum îți dai seama cât de adevărată este expresia «sănătate să avem». Acum începe această luptă. Am trecut de sărbători, care au venit și au trecut foarte repede, parcă nici n-am simțit că e Crăciunul, nu am apucat să ne bucurăm de sărbători”, a spus Roxana Ciuhulescu pentru Cancan.

De asemenea, Roxana a dezvăluit cum se simte mama ei acum și ce urmează în perioada următoare.„Este vorba de un cancer pulmonar. Pașii următori sunt chimioterapia. Ea este o luptătoare. Este pozitivă de felul ei, poate chiar mai pozitivă decât mine. Încerc să fiu și eu puternică pentru ea. Este singurul meu părinte pe care îl mai am, tata a murit când aveam 10 ani, de ciroză.

În seara în care am aflat, ea s-a internat în spital pentru că avea o răceală sau așa credea. Era suspectă de apă la plămâni, pleurezie se cheamă, dar au făcut radiografie, nici urmă de lichid, a făcut CT și iar așa s-a descoperit problema. Acum începem lupta cu boala și sper din suflet să fie bine”, a mai adăugat vedeta.

Fiica Roxanei Ciuhulescu, probleme serioase de sănătate

Roxana a dezvăluit și detalii despre starea de sănătate a fiicei sale, care a fost operată. „A avut scolioză severă și a fost operată.  Nu există riscul să recidiveze. Are o proteză pe viață, dar duce o viață normală. Are interzis la sporturi aeronautice și de contact, trânte, parașutism, dar în rest poate face sport și trăi normal. Dar e foarte bine, s-a reapucat de sport, spatele s-a îndreptat.

Partea cea mai bună din toată povestea a fost că am fost dispusă și am vorbit public despre asta. Nici nu-ți imaginezi câte familii am reușit să ajut doar și prin simplul fapt că i-am încurajat pe toți părinții care mi-au scris. Că mi-au scris pe mail, pe Instagram sau pe Facebook. 

Au fost și copii ajutați așa cum am fost și eu ajutată  prin Asociația „Salvează o Inimă”, fondată de Vlad Plăcinte, pentru că operațiile sunt extrem de scumpe, ajung și la 30 000, depinde cât de mare e scolioza. Dumnezeu chiar lucrează prin oameni. Și noi, atunci, eram în stare să îmi vând și un rinichi, numai să-mi ajut copilul. Din păcate s-a nimerist prost pentru că noi tocmai atunci făcusem împrumut la bancă să ne luăm și noi casă, să nu mai stăm cu chirie. Și nu ne mai dădea nimeni împrumut. Hai să vedem ce putem să vindem”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.

