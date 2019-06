Fosta iubită a lui Gheorghe Turda, despre ființa care i-a schimbat viața

„A apărut în viata mea într-un moment în care era cenușiu afară, dar era cenușiu și în sufletul meu. A adus puțin soare. Eu am o sensibilitate aparte la cuvântul abandon, sentimentul de abandon, pentru că am fost abandonată la naștere. și lucrul ăsta mi-a bulversat întreaga viață. Și am zis . A fost o teamă, că e o responabilitate să ai un câine. M-a cucerit prin faptul că e bun și blând. Și situația financiara pentru mine, acum două luni era mult mai precara decât acum. Practic, toți banii mei, la momentul în care a apărut această ființă, erau 50 de lei. Și am zis: Momentul acela a fost atât de critic pentru mine. La două zile, nu știu ce eveniment aveam, că nu am castigat foarte mult, vă spun și suma 200 de lei. Și am zis e ok, trecem puntea. Deci asta a fost un semn de la Dumnezeu că ne vom descurca. Și, ușurel, ușurel, s-au mai legat lucrurile și au venit bănuții. Adica, ne descurcăm. Avem și un coă al nostru, avem și banuți de bobițe”, declară artista la Antena Stars.

