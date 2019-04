„Să-i spună cineva dlui Gheorghe Turda că viața lui nu mă mai interesează. Am primit această fotografie de la el astăzi. Cu greșelile grave sunt neiertătoare. Vom onora angajamentele luate împreună, niciodată nimic mai mult.

Îmi doresc sărbători linistite alături de familia mea, ceea ce va doresc si vouă. ??☺”, a scris Nicoleta Voicu pe contul de socializare.

Recent, Nicoleta Voicu a vorbit pentru prima oară despre fiul ei și despre divorțul prin care a trecut în urmă cu ceva timp. Fosta iubita lui Gheorghe Turda a făcut mărturisiri emoționante. „Este baietelul meu aici acum este ditamai băiatul, are 23 de ani, acum este cea mai mare realizare a vieţii mele. Îl cheamă Vicenţiu şi înainte de toate am fost mamă, adica nu am pierdut niciun moment important. Este traumatizant a fost traumatizant dar am încercat eu cel puţin să arăt latura mea puternică”, a spus Nicoleta Voicu la Antena Stars.

