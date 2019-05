Gabriela Cristea vorbește despre kilogramele luate în timpul celei de-a doua sarcini. „Recunosc, nu mă simt atât de confortabil” | FOTO

Gabriela Cristea a afirmat că a luat multe kilograme în timpul celei de-a doua sarcini și că își dorește să slăbească. Prezentă la Viva Party 2019, prezentatoarea de televiziune a explicat că multă lume a admirat-o pentru felul în care arată, deși ea susține că nu se simte tocmai confortabil cu kilogramele pe care le are în prezent.

„Am luat multe kilograme în greutate. Nu le pierdusem pe toate din prima sarcină și au venit următoarele, ca să zic așa. Nu țin dietă pentru că nu prea pot, alăptez, însă beau ceaiuri foarte multe și apă să mă hidratez, și încerc să mănânc în general carne și legume.

Nu mi-am propus să dau jos un anumit număr de kilograme, vreau să slăbesc cât o să reușesc și până o să mă simt confortabil. La petrecere, multă lume mi-a spus că arăt bine, însă eu, recunosc, nu mă simt atât de confortabil pentru că am câteva kilograme în plus. Încet – încet încerc să rezolv și problema asta. Dar, faptul că am venit la acest eveniment și că mulți oameni mi-au spus că arăt bine, îmi dă o energie pozitivă să merg mai departe”, a declarat Gabriela Cristea pentru ciao.ro.

Prezentatoarea de televiziune a devenit mamă pentru a doua oară în data de 17 martie, când a adus pe lume o fetiță. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care mai are o fetiță, Victoria. Imediat după ce soția sa a născut a doua oară, Tavi Clonda a făcut declarații despre starea vedetei și a bebelușului lor. Cea de-a doua fetiță a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda se numește Thea Iris Selena.

