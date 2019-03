Primele declarații ale lui Tavi Clonda după ce Gabriela Cristea a născut. Detalii despre soția sa și despre bebeluș

Prezentatoarea de televiziune a devenit mamă pentru a doua oară duminică, 17 martie, când a adus pe lume o fetiță. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care mai are o fetiță, Victoria.

Într-un interviu pentru postul de televiziune Antena Stras, Tavi Clonda a făcut primele sale declarații după ce soția sa a născut cea de-a doua fetiță.

„Parcă soarele e mai frumos după ce s-a născut cea de-a doua fetiţă. Ziua este superbă, cam aşa a fost şi la Victoria, numai că era toamnă. Suntem bine, fetiţa e bine. Suntem fericiţi. Gabriela e bine, ca după operaţie. Acum am lăsat-o cu fetiţa, a dus-o la salon să pape, dar e şi somnoroasă. Doarme.

Ştiu că a primit nota 10 şi are 2,7 kilograme. E mititică, dar e frumuşică şi zglobie. A plâns, ceea ce am înţeles că este bine. Şi acolo la bebeluşi a urlat. Am înţeles de la doamna doctor că a început să plângă cu câteva secunde înainte de naştere”, a declarat Tavi Clonda, potrivit spynews.ro.

„Am fost mai emoţionat atunci, fiind primul copil. Acum au fost doar emoţii pozitive şi am fost mai stăpân pe mine. I s-a părut foarte uşoară şi anestezia, nici nu am apucat să mă dezmeticesc că ea era deja întinsă şi cu anestezia făcută”, a adăugat muzicianul.

