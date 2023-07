George Burcea a petrecut o săptămână alături de fetițele sale, Ella și Clara, iar de această dată Viviana Sposub nu i-a însoțit. Fosta prezentatoare de la Kanal D obișnuia să meargă peste tot cu iubitul ei, însă de această dată a preferat să rămână în București. Absența Vivianei din vacanță a dus la zvonuri potrivit cărora în cuplul actorului ar exista probleme.

Fostul soț al Andreei Bălan a vrut să recupereze timpul în care nu a putut fi aproape de fetele lui. Ella și Clara se distrează de minune cu tatăl lor și se bucură de fiecare activitate pe care o au împreună.

„Am fost cu fetele într-o minivacanță, la munte, la Ferma Dacilor, la tabăra de canto a lui Cezar Ouatu. Ne-am simțit foarte bine, am stat o săptămână. Acolo te deconectezi de toate, mănânci direct de la sursă. S-au implicat și ele în activități, au stat cu ceilalți copii. Vreau să mă bucur de toată această perioadă în care voi sta cu copiii”, a mărturisit George Burcea pentru cancan.ro.

„Am vrut să fiu doar eu cu fetele. În plus, nici pentru Vivi nu-i ușor când e cu noi”

Urmează încă o vacanță în care Viviana Sposub nu va fi prezentă. Actorul pleacă cu fetițele sale la Botoșani, la bunica lor. George Burcea și-a dorit să petreacă timp doar el cu fetele sale și a explicat de ce nu l-a însoțit și iubita lui.

Recomandări Rezultate finale BAC 2023. Notele după contestații au fost afișate pe edu.ro

„Vom merge și la mama, la Botoșani, săptămâna aceasta. Nu le-a mai văzut de foarte mult timp, ea acum stă singură. Vom pleca doar noi trei, așa îmi doresc, e vacanța noastră. Am vrut să fiu doar eu cu fetele. În plus, nici pentru Vivi nu-i ușor când e cu noi”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Fetițele și-au revăzut și străbunica, iar momentul a fost unul foarte emoționant. „Fetele o văd pe străbunica a treia oară. Străbunica plânge. Fetele nu știu de ce. Eu o iubesc. Noi o iubim. Ea încă plânge. Și se roagă la Dumnezeu să mai trăiască puțin. Plânge iarăși. Noi o iubim. Și plângem Mulțumim Lui că o avem”.

George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de aproximativ 3 ani și au fost mereu de nedespărțit. Actorul nu știe dacă își mai dorește și alți copii. „Sincer, nu știu dacă aș vrea să mai am alți copii. Mă mai gândesc la asta”.

Ce face Viviana Sposub cât timp George Burcea e în vacanță

În timp ce George Burcea este plecat cu fetițele sale, Viviana Sposub nu stă degeaba. Fosta prezentatoare de la Kanal D a anunțat că va începe să facă din nou sport, așa cum obișnuia să facă în urmă cu ceva vreme.

Recomandări Directoarea de cabinet a vicepreședintelui de la ICR Attila Iuliu Weinberger și-a depus demisia. Acuză „limbaj și comentarii neadecvate, de umilire și dispreț”

„Pentru a vă mai ține la curent cu viața mea, astăzi o să fac ceva ce nu am mai făcut de doi ani de zile, ceva foarte important pentru mine și anume mă întorc la sală, dar încă nu mi-am făcut curaj. Stau de jumătate de oră lângă sală și nu știu ce aștept, dar aștept ceva, o motivație… Am început ușor, dar tare determinată… Sunt într-o formă foarte bună, deși nu am mai făcut sport de foarte mult timp. Dar cu toate astea, îmi doresc să revin la sală, pentru că îmi dă o stare de bine”, a explicat Viviana Sposub pe rețelele de socializare.

Playtech.ro Gestul tandru făcut de Kate și William în public. Fanii s-au emoționat, nu s-au mai ascuns

Viva.ro Mioara și Petre Roman s-au iubit, dar el a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Ce s-a aflat despre mariajul de 30 de ani: 'Am fost ca un trofeu'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Descoperă zodiile cu noroc în horoscopul săptămânal. Cine dă lovitura în weekend

Știrileprotv.ro Discuții secrete despre Ucraina între americani și Kremlin. Când ar putea avea loc negocieri de pace între Kiev și Moscova

Observatornews.ro BNR a lansat o nouă monedă din argint, cu valoarea de 10 de lei. Preţul de vânzare stabilit

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Una dintre cele mai mari actrițe s-a reapucat de băutură și a ajuns să vorbească singură pe străzi. Drama vedetei pe care mulți români au îndrăgit-o