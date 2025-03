De câțiva ani, actorul George Ivașcu este confundat cu personajul Pelicanu, căruia i-a dat viață în serialele „Clanul” și „Tătuțu’”, difuzate de PRO TV și care se pot vedea și pe VOYO.

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, George Ivașcu ne-a dezvăluit cum a ajuns să joace în cele două seriale care au reușit să fie lider de audiență, dar și ce alte planuri are pentru acest an.

Mai mult decât atât, celebrul actor a spus și cum reacționează oamenii când îl văd pe stradă.

George Ivașcu a vorbit despre „Clanul” și „Tătuțu’”

Libertatea: Cum ai ajuns să joci în „Clanul” și în „Tătuțu’”?

George Ivașcu: Am început cu „Clanul”, unde am ajuns să joc pentru că Anghel Damian și Lia Bugnar, scenariștii serialului, s-au gândit că pentru Pelicanu, așa cum mă știau ei ca actor, aș putea să am acel tip de ludicitate și spontaneitate, probabil. Așa că m-au chemat la un casting pentru rol. Am dat audiția și au decis că sunt potrivit. Așa a fost să fie! A fost ideea lor, a scenariștilor, apoi se pare că i-am convins și pe producători, și pe regizori.

– Cum l-ai descrie în doar câteva cuvinte pe George Ivașcu și cum l-ai descrie în câteva cuvinte pe Pelicanu?

– Pe George Ivașcu l-aș descrie ca un actor ludic, căruia îi place să joace, căruia îi place să bucure publicul și să-l facă să râdă, neastâmpărat, pentru că nu pot să stau locului ca actor. Ca om am o natură reflexivă, îmi place să contemplu și să mă uit la oameni foarte mult.

Pe Pelicanu l-aș descrie ca pe un om deosebit de isteț, un descurcăreț, un idealist, pentru că el își dorește foarte tare să devină cineva, să fie și el, în sfârșit, în prim-planul acțiunii și tot timpul intră în încurcături. Nouă ne place să spunem că Pelicanu este ca expresia aceea populară: „Încurcă-i, drace!” (râde). Se bagă și încurcă lucrurile, după aceea numai el știe cum se descurcă. Este un om care își dorește foarte mult să reușească, iar pentru asta este în stare să facă orice.

Lumea îl strigă pe actor: Pelicanu

– Când ieși din casă, te strigă lumea pe stradă Pelicanu?

– Oh, Dumnezeule, da! Ceea ce îmi face plăcere, pentru că realmente asta înseamnă nu numai că oamenii se uită la serial, dar înseamnă și că au o simpatie față de personaj. Am fost în vizită undeva și ușa nu se deschidea și îmi zice cineva: „Vezi Pelicane, Tătuțu ar fi spart-o”! Aud adeseori tot felul de lucruri de genul.

Am și celebra întâmplare pe care am mai tot povestit-o când am vrut să-mi iau crenvurști, iar o mamă i-a spus copilului: „Vezi mamă, și Pelicanu mănâncă crenvurști”. Sunt foarte duioase lucrurile acestea, pentru că asta înseamnă că oamenii și-au asumat felul meu de a fi și îl simpatizează pe acest personaj, Pelicanu. Iar asta mă bucură foarte tare.

– Ce planuri ai pentru restul anului, unde te mai putem vedea?

– Am început filmările pentru sezonul 2 din „Tătuțu’”, așa că momentan mă voi ocupa de Pelicanu în sezonul 2. În rest, mă puteți vedea și în spectacolele de teatru pe care le joc atât în țară, cât și în București, precum „Un mafiot la Hollywood”, „Hurlyburly”, „Te despart de nu te vezi”, „Prieteni la cuțite”. Ce pot să spun, ca și numitor comun, este că mă puteți vedea în roluri de comedie.

Iar pe lângă toate acestea, mă veți putea vedea în curând și în „Betoane”, un alt serial VOYO Original, în care provocarea actoricească este că sunt mai bătrân cu 10 ani, am barbă, sunt cu totul altfel decât cel pe care îl vedeți în „Tătuțu’”.

