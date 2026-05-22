Gina Pistol a vorbit sincer despre relația specială pe care o are cu fiica sa, Josephine, și despre modul în care maternitatea i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. În podcastul „Tot ce nu spunem”, moderat de Sore, prezentatoarea „MasterChef” a mărturisit că, pentru prima dată, simte că aparține cuiva în mod profund.

„Nu vreau eticheta aceea de «aia care plânge tot timpul», dar sunt foarte sensibilă și, atunci când aleg să-mi deschid sufletul, mă ia valul.

Eu n-am aparținut nimănui. Sunt un suflet mai sălbatic. Faptul că n-am aparținut nimănui nu înseamnă că n-am familie. Am o mamă pe care o iubesc foarte mult. Am și un tată cu care încerc să am o relație, pentru că face parte din viața mea. Dar emoțional, am simțit, de la o vârstă foarte mică, faptul că nu aparțin nimănui. Așa a fost viața pentru mine. Fiica mea este, practic, primul suflet căruia simt că îi aparțin”, a spus vedeta.

Partenera lui Smiley a explicat că relația cu fiica sa este diferită de orice altă legătură pe care a avut-o până acum și că iubirea pentru copil nu poate fi comparată cu niciun alt sentiment.

„Poate pentru unii oameni este ceva normal, pentru că au avut, emoțional, mamă, tată, frați sau surori. Și eu îl am pe fratele meu mai mic. Dar fiica mea este prima dată în viața mea când simt că aparțin cuiva atât de profund. Îmi iubesc foarte mult și soțul. Dar știi cum este: ne iubim partenerul până când nu mai este și ne dăm seama că am fi putut trăi și fără el. Pe când dragostea pentru copil este altceva”, a spus Gina Pistol, cu lacrimi în ochi.

Vedeta a mărturisit că Josephine i-a oferit echilibrul emoțional pe care nu l-a avut niciodată până acum și că maternitatea a făcut-o să privească viața diferit.

Gina Pistol: „Pentru fiica mea aș face-o fără să mă gândesc”

În timpul discuției, Gina Pistol a vorbit și despre sacrificiile pe care ar fi dispusă să le facă pentru copilul său.

„Dacă cineva mi-ar fi spus să-mi dau viața pentru fratele meu, pentru mama mea, pentru cea mai bună prietenă sau pentru partenerul meu de viață, probabil m-aș fi gândit puțin.

Aș fi zis că mai am și eu de trăit, mai am de făcut niște experimente. Dar pentru fiica mea, aș face-o fără să mă gândesc. Cred că asta înseamnă iubire adevărată. Asta înseamnă să aparții și cineva să-ți aparțină. Simt, în sfârșit, că încep să-mi creez rădăcini în pământ. M-a întregit”, a declarat vedeta.

Relația cu Smiley și familia construită împreună

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi au devenit părinții lui Josephine în urmă cu aproape cinci ani, iar de atunci vorbesc des despre importanța familiei și a timpului petrecut împreună.

Prezentatoarea a explicat că iubirea pentru copil este diferită de toate celelalte forme de afecțiune pe care le-a trăit până acum.

„Cum o iubesc pe fiica mea, nu iubesc pe nimeni. La început, cu Andrei, îi spuneam: «Te iubesc foarte mult». Iar el zicea: «Nu există te iubesc foarte mult». Și i-am spus: «Ba da, există. Pentru că îmi iubesc pisoiul, îmi iubesc prietenele, o iubesc pe mama, îl iubesc pe fratele meu, dar nu îi iubesc la fel cum îmi iubesc copilul».

Este o altă formă de iubire. Poți să iubești sincer și, totuși, să iubești diferit. Poți să iubești mai puțin și poți să iubești foarte mult. Iar, în cazul copilului meu, este foarte mult”, a mai spus Gina Pistol.

