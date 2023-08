Mariana Moculescu a devenit cunoscută datorită căsătoriei cu celebrul compozitor, iar înainte de căsătorie, numele său din buletin era Mariana Amarinei. Horia Moculescu a divorțat de mama fiicei lui în anul 2000, după ce în 1989 se căsătoriseră. Pianistul mai are un băiat dintr-o relație anterioară.

La divorț, Horia Moculescu a fost de acord să o lase pe Mariana să-i păstreze numele de familie, deși avocatul îl sfătuise să nu facă acest lucru. Acum, mama Nidiei face declarații acide la adresa compozitorului, în vârstă de 86 de ani, și susține că acesta i-ar fi distrus viața. Mariana Moculescu este foarte supărată că fostul ei soț nu i-a cumpărat și ei o casă.

„La divorț, împotriva a ceea ce mă sfătuia avocatul, i-am dat numele. I-am dat două camere din casa mea în care să locuiască cu fiică-mea și pensie alimentară. Ce puteam să îi dau mai mult?

Considerând nu că merită, ci pentru ca fiica mea, când va scrie numele părinților săi undeva, să nu-i spună unuia Moculescu și unuia Amarinei. Cum ar fi fost să apară undeva declarația Marianei Amarinei?”, a dezvăluit Horia Moculescu pentru fanatik.ro.

„O dragoste frumoasă de tată poate fi atacată în toate felurile, mai ales de către unii mânaţi de invidie”

Horia Moculescu mărturisește că la un moment dat a vrut să o dea în judecată pe Mariana pentru defăimare, însă s-a gândit la fiica lui. Compozitorul își iubește extrem de mult cei doi copii și i-a ajutat de fiecare dată așa cum a putut.

„A avut o perioadă de vreo doi ani de zile în care a încercat să îmi distrugă numele, nu a putut. A spus lucruri năprasnice. Ce a spus acum e o mângâiere în comparație cu ce mi-a făcut în trecut.

Pe vremea aceea am vrut să îi iau numele. Să o dau în judecată pentru defăimarea numelui pe care îl poartă. Am renunţat la idee pentru că m-am gândit la Nidia. O dragoste frumoasă de tată poate fi atacată în toate felurile, mai ales de către unii mânaţi de invidie.

Iubirea creează invidii în rândul oamenilor care nu ştiu să iubească sau care au fost deziluzionaţi profund”, a mai declarat pianistul.

Mariana Moculescu, acuzații jignitoare la adresa fostului soț

Horia și Mariana Moculescu au divorțat în urmă cu 20 de ani, iar de-a lungul timpului și-au aruncat cuvinte grele. Când părea că lucrurile s-au mai liniștit între ei, fosta soție a compozitorului a răbufnit din nou, în urma unui telefon pe care acesta i l-a dat de Sfântă Marie.

„Îndrăznește să mă sune, ca să îmi ureze «La mulți ani!», după ce mi-a luat fiica, după ce m-a lăsat pe drumuri, pe străzi? La 48 de ani, am plecat din casa lui cu o valiză mică, cu atât am plecat, după o căsnicie. Horia să nu uite că i-am dăruit un copil bun, pe Nidia, care acum are mare grijă de el, în casa lui.

Horia are tupeul să mă sune de ziua mea? Cum să suni un om căruia i-ai făcut atât de mult rău? Omul acesta mai are puțin și împlinește 100 de ani și tot nu s-a mai înțelepțit. Păi, a jucat toți banii din muzică la poker, la Casino, și n-a fost în stare să-mi cumpere o casă, mie, mama fiicei lui, și nici Nidiei. De ce mă sună?

Mi-a distrus viața, s-a gândit vreodată când am plâns, după ce mi-a luat fiica, la divorț? Puteam să mor de suferință, eu de atunci nu mai sunt om. E cumplit să îi iei unei mame copilul. Pentru asta nu-l voi ierta niciodată!

Și nici numele lui nu-l mai vreau, mi-a purtat numai ghinion. Cu ce m-a ajutat pe mine, în viață, numele Moculescu? Cu nimic. Locuiesc cu chirie și sunt singură. Să nu mai îndrăznească vreodată să mă sune de ziua mea. Este prea mare tupeul”, a declarat Mariana Moculescu, potrivit playtech.ro.

