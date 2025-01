Matteo, cunoscutul artist în vârstă de 40 de ani, pare să fi lăsat în plan secund luminile reflectoarelor, concentrându-se asupra celei mai importante „scene” din viața sa: familia. Schimbarea majoră din viața lui Matteo a început în anul 2020, când el și iubita sa, Elena, au devenit părinții unei fetițe adorabile, Mia.

Acum, micuța Mia a împlinit cinci ani și a reușit să cucerească inimile internauților cu frumusețea și energia ei debordantă. Momentul care i-a încântat pe fani a fost o filmare realizată pe o plajă din Jamaica, unde Matteo, aflat într-o vacanță cu familia, a ales să o prezinte oficial lumii pe fiica sa.

„5 ani, 1,20 m, păr șaten, ochi verzi, ascultă raggae și lăutărie, se joacă cu soarta a 10 oameni dintr-o familie”, a prezentat-o Matteo pe fiica sa urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare.

În imagini, artistul apare ținând-o pe Mia în brațe, iar micuța, cu ochii ei mari și expresivi și zâmbetul radiant, a stârnit o avalanșă de reacții pozitive pe rețelele de socializare. „Scumpă, frumoasă, adorabilă!!!”, „O dulceață de fetiță!”, „Ce frumoasă este!”, „Este tare frumoasă” sunt doar câteva din comentariile fanilor lui Matteo.

Matteo are 7 nume, dar pentru fiica sa a ales unul singur

Nu mai este pentru nimeni un secret că Matteo este artistul cu cele mai multe nume în buletin din România: Vasiliu Matei Anton Eugen Aurel Ioan Florentin. Din princina acestui lucru, solistul a jurat că, atunci când va avea un copil, nu-l va împovăra cu atâtea prenume. Dovadă că, atunci când s-a născut fiica lui, a căutat cel mai scurt nume posibil: Mia.

„Eu am avut blestemul pe umeri și încă îl am de a avea un nume foarte lung. De 35 de ani am blestemul numelui. Elena a vrut să-i punem cel puțin două nume, dar i-am zis că nici să nu aud. Mia, atât. Dacă există din două sunete cred că îl puneam pe ăla. Nici nume de sfânt nu am vrut să-i pun. Bine, în jurul datei în care s-a născut, era doar Sfântul Eugen, deci nu”, a mărturisit Matteo, pentru Libertatea.

Matteo are o poveste amuzantă despre momentul în care s-au decis asupra numelui fetiței: „Elena a ales numele. La început nu am fost pe aceeași lungime de undă cu toate variantele ei și, într-un final, a venit ea cu ideea. Îți și spun de unde. Ne uitam la serialul «Doi bărbați și jumătate», care este cel mai tare serial, și a apărut la un moment dat Mia, iubita lui Charlie. Când am auzit numele, imediat ni s-au aprins beculețele. Atunci, Elena m-a întrebat dacă nu am vrea să o botezăm Mia pe fiica noastră”, a mai povestit amuzat cântărețul.

