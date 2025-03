Cele mai supraevaluate destinații turistice din Europa

Tânărul a împărtășit pentru MailOnline Travel lista destinațiilor europene pe care le consideră cele mai supraevaluate, precum și locurile pe care le recomandă în locul acestora.

„Înlocuiește Oslo cu Tallinn”

Luke Hoogmoed sugerează schimbarea capitalei norvegiene, pe care o consideră „plictisitoare”, cu capitala Estoniei, ce pare desprinsă dintr-o poveste.

„Am găsit Oslo cam plictisitor”, explică Luke.

„Din punctul meu de vedere, vizitezi Norvegia pentru peisajele sale naturale, nu pentru orașe. Oslo mi se pare prea gri”.

Tallinn, Estonia. Sursă foto: Shutterstock

„Tallinn are un farmec nordic aparte, un oraș vechi medieval și prețuri mai mici. E ca și cum ai păși într-un basm, ceea ce face contrastul și mai puternic”.

„Renunță la Amsterdam în favoarea orașului Wroclaw”

„Desigur, capitala țării mele are multe locuri unice și frumoase, dar dacă cauți o alternativă mai sigură, mai curată și mai accesibilă, aș alege Wroclaw”, a spus Luke, originar din Țările de Jos.

Wroclaw, pronunțat „Vrots-waff”, este un oraș polonez situat aproape de granița cu Cehia.

Wroclaw, Polonia. Sursă foto: Profimedia Images

„Wroclaw oferă o atmosferă similară cu cea din Amsterdam, dar fără aglomerație, prețuri ridicate și străzi pline de gunoaie. Arhitectura din multe orașe poloneze seamănă cu cea din Amsterdam”, spune Luke.

„Schimbă Antwerp cu Gdansk”

Antwerp, un oraș-port belgian, este „unul dintre cele mai neatractive orașe din Europa”, potrivit lui Luke.

Acest lucru se datorează „problemelor de siguranță, lipsei de curățenie și aspectului general”, spune acesta.

Tânărul recomandă explorarea orașului-port polonez Gdansk, pe care îl descrie drept „mult mai frumos”.

Gdansk, Polonia. Foto: Profimedia Images

Îi place faptul că Gdansk este „accesibil, sigur și curat”, având și „clădiri uimitoare” de admirat.

„Lasă Londra deoparte când vine vorba de Praga”

Deși ar putea fi una dintre cele mai importante destinații turistice din Europa, Londra este supraevaluată, conform lui Luke, care spune că simte „un sentiment de disconfort” acolo.

„Am fost în Londra de câteva ori și, deși recunosc măreția acesteia în termeni de istorie, arhitectură și cultură, personal o găsesc copleșitoare”, a spus Luke.

„Nu vreau să ofensez pe nimeni din Marea Britanie, dar de fiecare dată când vizitez, simt un disconfort. Probabil că e vorba de preferințele mele personale, pentru că nu sunt fan al orașelor mari, aglomerate și luxoase, cum sunt Londra și Paris. Totuși, nu pot ignora problemele de siguranță. De fiecare dată când caut înjunghiere Londra, găsesc articole de știri din doar câteva ore în urmă. Asta nu este deloc liniștitor”.

Pentru Luke, capitala Cehiei este o destinație de vacanță mai bună și mai ieftină.

Praga, Cehia. Foto: Profimedia Images

„Praga are o arhitectură uimitoare, o istorie bogată și o atmosferă vibrantă, la o fracțiune din costul Londrei. În plus, este mult mai sigur. În opinia mea, este cea mai frumoasă capitală din Europa”, spune Luke.

„Schimbă Parisul cu Budapesta”

„Paris este Paris și pur și simplu trebuie să-l vizitezi măcar o dată pentru a vedea monumentele sale iconice. Chiar și locurile pe care le consider supraevaluate au farmecul lor unic”, potrivit lui Luke.

Călătorul spune că el crede că Budapesta „depășește Parisul în aproape toate privințele”.

„Budapesta rămâne autentic maghiară, în ciuda faptului că este o destinație turistică importantă. Și, deși poate fi aglomerată, este totuși foarte sigură. Am vizitat Budapesta de șapte ori și nu am avut niciodată o vacanță mai puțin decât perfectă”, spune Luke.

Budapesta, Ungaria. Foto: Shutterstock

„Nu vei găsi Turnul Eiffel în Budapesta, așa că totuși te încurajez să vizitezi toate destinațiile de pe listă și să îți formezi propriile opinii, mai degrabă decât să mă urmezi orbește”, a adăugat acesta.

„Schimbă Bodrum cu Antalya”

Bodrum este cea mai „supraevaluată” destinație de vacanță din Turcia, spune Luke.

„Nu mai are o atmosferă autentic turcească, în schimb, a devenit un oraș-stațiune destinat elitei”, susține Luke.

Antalya, Turcia. Foto Shutterstock

„Antalya, pe de altă parte, păstrează încă o cultură și o istorie turcească bogată. Aș recomanda să vizitezi Antalya în loc de Bodrum din acest motiv. În plus, mâncarea din Antalya este absolut incredibilă”.

„Înlocuiește Stockholm cu Riga”

Problema lui Luke cu Stockholm este similară cu cea pe care o are cu Oslo. El spune că găsește capitala Suediei „destul de plictisitoare și gri”.

„Din experiența mea, este, de asemenea, surprinzător de murdară și, în general, nu foarte interesantă. Din nou, vizitezi Scandinavia pentru natura sa, nu neapărat pentru orașele sale.”

Luke preferă capitala Letoniei, Riga.

Riga, Letonia. Sursă foto: Shutterstock

„Are un sentiment nordic similar, dar este mai autentică, mai sigură și mai accesibilă. Poate că sunt părtinitor, având în vedere că am studiat un an în Riga și orașul se simte ca acasă pentru mine, dar cred cu adevărat că este o opțiune mai bună”.

„Renunță la Bruxelles în favoarea Gent”

Capitala Belgiei nu l-a impresionat pe Luke, care spune că orașul are străzi „pline de gunoi și șobolani”.

„Am fost în Bruxelles de două ori și de fiecare dată experiența mea a fost dezamăgitoare. Să începem cu aspectele pozitive, centrul istoric este frumos, cartofii prăjiți și vafele sunt delicioase și atmosfera aproape că se simte ca un parc de distracții”, potrivit lui Luke.

„Dar în momentul în care ieși din orașul vechi, este o poveste diferită. Străzile sunt pline de gunoi și șobolani, iar problema oamenilor fără adăpost este izbitoare. Este păcat pentru un oraș cu o istorie atât de bogată. În schimb, aș recomanda să vizitezi Gent, un oraș studențesc bine întreținut și fermecător, care este primitor cu călătorii”.

Gent, Belgia. Sursă foto: Profimedia Images

„Renunță la Barcelona în favoarea Porto”

Barcelona s-a luptat în ultimii ani să facă față turismului excesiv și din acest motiv, Luke recomandă evitarea orașului.

„Barcelona a devenit pur și simplu invadată de turiști până la punctul în care nu mai este plăcută”.

Porto, Portugalia. Sursă foto: Shutterstock

„Porto [în Portugalia] oferă arhitectură colorată, mâncare uimitoare și vin de clasă mondială, toate la prețuri mai bune decât Barcelona. În plus, are mai puțini hoți de buzunare. Porto este, de asemenea, mai accesibil, mai liniștit și mai curat. Și da, are și plaje!”

„Renunță la Veneția în favoarea Perastului”

Luke a pus „Orașul plutitor” al Europei pe lista sa de destinații supraevaluate, deoarece acesta tinde să fie „copleșit de turiști”. El speră că măsurile orașului pentru „a aborda problema”, cum ar fi taxa de turism, vor reuși să „restaureze o parte din autenticitatea sa”.

Orașul Perast, Muntenegru. Sursă foto: Profimedia Images

Între timp, el recomandă să mergi la Perast, în Muntenegru.

„Perast este unul dintre cele mai uluitoare locuri pe care le-am văzut vreodată. Deși nu este identic cu Veneția, Perast depășește Veneția în ceea ce privește siguranța, curățenia, accesibilitatea și autenticitatea”.

Iată lista destinaţiilor de vacanţă din Europa, considerate a fi adevărate capcane turistice.

