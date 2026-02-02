Mirela Vaida a intrat în noul an cu un obiectiv clar: câteva kilograme în minus și mai multă disciplină. După mesele îmbelșugate de sărbători, prezentatoarea de la „Acces Direct” a recunoscut sincer că a acumulat câteva kilograme și că, odată trecut pragul de 40 de ani, lucrurile nu mai sunt la fel de simple ca altădată.

La 44 de ani și după trei nașteri naturale, Mirela Vaida arată impecabil, însă spune că nu a avut niciodată „corp de balerină” și nici nu și-a dorit acest lucru. Pentru ea, cel mai important este să aibă un corp puternic și funcțional, capabil să facă față programului solicitant și provocărilor de zi cu zi. Vedeta a vorbit deschis despre acest aspect pe rețelele sociale.

„Ei, da, da, știu! N-am corp de balerină! N-am avut niciodată și, dacă l-aș fi avut, nici n-aș fi stiut să mi-l port! Am un corp funcțional, rezistent la stres, la muncă, la efort, la boală și la nașterea naturală a 3 copii. Mie îmi este suficient. Dar… După 40 de ani, adevărul e simplu: nu se mai slăbește cât ai clipi“, a scris Mirela Vaida, pe Instagram.

Mirela Vaida și-a amenajat o sală de fitness în garaj

Hotărâtă să revină rapid la forma dorită, prezentatoarea nu a pierdut timpul. Și-a amenajat o mini sală de fitness chiar în garajul casei și s-a apucat serios de antrenamente. Mirela Vaida s-a filmat în timp ce era pe banda de alergat, demonstrând că este dispusă să muncească pentru rezultatele dorite.

Determinarea și sinceritatea ei au fost apreciate de fani, care au încurajat-o și i-au transmis mesaje de susținere. Pentru Mirela Vaida, echilibrul nu înseamnă perfecțiune, ci consecvență și grijă față de propriul corp.

