Videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare îi arată pe Pavel și Stubb alergând și discutând pe străzi din capitala Cehiei alături de personal din echipele de pază. Cei doi ar fi alergat pe o distanță de 10,5 kilometri cu o viteză de 5:55 de minute pe kilometru.

Czech President Petr Pavel and Finnish President Alexander Stubb, two great leaders, ran together in the center of Prague today😊🫡 pic.twitter.com/o6a1gn0NlB — D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22) May 5, 2026

Alexander Stubb s-a deplasat luni la Praga, pentru o vizită oficială de două zile concentrată pe relațiile bilaterale, cooperarea economică și de securitate, agresiunea rusă din Ucraina, impactul situației din Orientul Mijlociu asupra securității energetice, precum și alte subiecte.

Stubb a îndemnat marți Europa să se reînarmeze și să devină mai autonomă strategic, rămânând în același timp ferm ancorată în NATO. Pavel, un fost general de rang înalt al NATO, pledează la rândul său pentru întărirea capacităților militare ale țării sale în cadrul unor eforturi mai ample la nivel continental privind descurajarea Rusiei de a lansa o altă agresiune militară după cea din Ucraina.