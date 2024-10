Catrinel Sandu nu s-a speriat de furia uraganului Milton, căci în anul 2022 vedeta a înfruntat, alături de familia ei, furia uraganului Ian. Știe care a fost procedura în astfel de situații limită, așa că de data aceasta s-a pregătit temeinic.

„Mulțumim familiei și prietenilor care s-au interesat de noi”

„Mulțumim familiei și prietenilor care s-au interesat de noi. Da, rămânem acasă. Nu ne aflăm într-o zonă de evacuare și ne-am pregătit cât de bine am putut. Dacă nu dați de noi imediat, este posibil să avem probleme cu semnalul. Vom încerca să vă ținem la curent, dar nu vă faceți griji dacă nu răspundem imediat. Fii puternică, Florida!”, este mesajul publicat de Catrinel Sandu pe Instagram, în data de 9 octombrie, ziua în care Milton a atins coasta de vest a Floridei.

La scurt timp, Catrinel Sandu a revenit în mediul online și a dezvăluit că toată lumea este bine, iar pagubele materiale sunt neînsemnate. „Vă mulțumim tuturor pentru mesaje . Suntem în siguranță. Am avut doar câteva pagube materiale în spatele casei. În rest, totul a fost în regulă”, a scris Catrinel, care a arătat și imagini cu casa ei după uragan. În poze apar și fiicele ei, într-un decor senin, semn că urgia a trecut.

Catrinel Sandu e stabilită în Florida din 2007

În anul 2007, Catrinel Sandu a părăsit România, pe vremea aceea fiind căsătorită cu fostul tenismen Gabriel Trifu. Cei doi au divorțat, iar în 019, fosta bebeluşă de la „Cronica Cârcotașilor” s-a căsătorit religios cu medicul stomatolog Steve Schroeter, alături de care vedeta le crește pe cele două fiice ale sale din mariajul anterior.

În cadrul uni interviu acordat recent, Catrinel a povestit cum l-a cunoscut pe Steve. „Pe Steve l-am întâlnit prima oară acum mulți ani, printr-un prieten comun, când am ajuns la el la cabinet, pentru că aveam o urgență și nu putea fi amânată până ce ajungeam în România.

Eu nu mă duceam la dentist, nu am fost niciodată în relații bune cu zona aceasta. Una dintre cele mai bune prietene ale mele are soțul dentist, așa că așteptam cu nerăbdare să ajung România, ca să merg la Cristi… Dar mi s-a spart o măsea și aveam niște dureri teribile, deci nu mai puteam amâna. Un prieten mi l-a recomandat pe Steve și așa am ajuns la el, prima dată”, a declarat Catrinel Sandu pentru revista VIVA!.

După divorțul de fostul partener, Catrinel nu spera ca dragostea să îi bată la ușă atât de repede, însă fosta prezentatoare TV și-a găsit liniștea alături de Steve. „În momentul în care eu am decis să divorțez, nu că nu mai exista ideea cu prințul, dar nici în viitorul apropiat sau îndepărtat nu era nici măcar ideea de a ieși cu cineva. Eram o mamă singură. Eram foarte focusată pe job.

Eram preocupată de ideea de a rămâne în SUA sau de a mă întoarce în România. Înainte să divorțez, am fost singură aproape doi ani, timp în care a trebuit să duc totul. Lucram part time, pentru că nu puteam lucra full time din cauză că nu aveam niciun ajutor cu fetele”.

