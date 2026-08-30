Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-a numărat Tzancă Uraganu. Bebeto, așa cum este cunoscut de publicul larg, urmează să împlinească 18 ani la sfârșitul acestei luni, iar pe 29 august a avut loc petrecerea de majorat.

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Sora lui Bebeto, Sara, a publicat câteva imagini de colecție de la eveniment și a atașat, de asemenea, și o urare. „Happy18th birthday!”, a scris Sara pe Instagram. Și Anamaria Prodan a postat câteva imagini pe contul de Instagram. Vedeta a fost extrem de emoționată, atunci când Tzancă Uraganu a interpretat o melodie. Este vorba despre celebra piesă a lui Florin Salam „Zile pentru mama mea”.

Pelerinaj în Moldova

La începutul acestei luni, Anamaria Prodan a plecat într-un pelerinaj la mănăstirile din Moldova după vacanța de pe Coasta Amalfi. Impresara s-a întâlnit la Mănăstirea Nechit cu Ilie Năstase și Ioana Simion. Vedeta a povestit că a vizitat mai multe lăcașuri de cult cunoscute din zonă. „Sunt plecată cu sora și cumnatul meu într-un periplu pe la mănăstirile din Moldova. Am fost la Voroneț, la Nechit unde merg eu mereu, dar și la Sihăstria Râșcăi”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!

Potrivit impresarei, unul dintre locurile care i-au rămas aproape de suflet este Mănăstirea Voroneț, unde spune că atât ea, cât și membrii familiei sale au fost impresionați de atmosfera locului. „Mănăstirea Voroneț nu este doar un loc sfânt, ci și o lecție despre credință, răbdare și eternitate. În fața celebrului Albastru de Voroneț, timpul pare că se oprește, iar sufletul își regăsește liniștea. Sunt locuri care nu impresionează doar prin frumusețe, ci îți ating și inima și îți amintesc că adevărata bogăție este pacea din suflet.

Sunt recunoscătoare că pot păși pe urmele istoriei și ale credinței, într-un loc care de peste cinci secole inspiră lumea întreagă”, a transmis impresara.





