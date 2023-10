Pe pagina ei de Facebook, Irina Ursu a anunțat încetarea contractului cu Antena 1. Ulterior, ea a șters postarea. „Am decis să încetez colaborarea cu Antena 1. Not all stories are love stories. Mi-am motivat alegerea fix aşa: „Nu mă mai regăsesc în acest proiect. Deloc”.

Irina Ursu: „Nu am reuşit să ies din haina veche şi să îmbrac uniforma nouă”

Cine mă cunoaşte, ştie că sunt un om ambiţios, care nu se dă bătut şi care, cu cuvinte potrivite, poate face şi învăţa orice. Şi cu toate acestea am renunţat, pentru că nu am reuşit să ies din haina veche şi să îmbrac uniforma nouă.

Cred că această meserie este despre energie. În faţa dumneavoastră, suntem energie”, a scris jurnalista în postarea sa de pe Facebook.

Și a continuat: „Am considerat că dacă nu mai simţi bucurie când vii în faţa oamenilor, mai bine te retragi, pentru că voi, cei care ne priviţi, meritaţi la TV oameni care să fie conectaţi 100% şi să emane acea bucurie a comunicării prin toţi porii.

Sunt recunoscătoare totuşi pentru toate experienţele pe care le-am trăit aici, pentru că, la finalul zilei, toate sunt o lecţie. Este o satisfacţie uriaşă pentru mine că orice mi-am propus în viaţă a ieşit! Ei vor spune că e noroc. Eu ştiu că a fost multă, multă muncă”.

Ulterior, pentru Pagina de Media, ea a vorbit despre planurile ei, în carieră, după ce și-a dat demisia de la Antena 1. „Ce pot să confirmă e că, da, e decizia mea de a înceta colaborarea cu ei. Au fost mai multe motive care au contribuit la asta, şi de natură personală, şi profesională. Nu sunt omul care să plece cu scandal de pe nicăieri.

Momentan, am mai multe proiecte despre care o să vorbesc în momentul când simt că este cazul”, a mai spus jurnalista.

Cine e Irina Ursu, care și-a dat demisia de la Antena 1

Absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism și a masteratului de Relații Publice și Publicitate, tot în cadrul FSPAC, Irina Ursu a îmbinat de la început studiul cu munca în redacție. Reportajele și transmisiunile live realizate în cadrul jurnalelor naționale și prezentarea unui jurnal regional i-au deschis ulterior drumul către rolul de prezentator și realizator de emisiuni.

Înainte de a semna cu Antena 1 pentru Observatorul de Weekend, ea a fost prezentatoare la Aleph News. „După 2 ani și jumătate, mă despart de echipa Aleph News. A fost o poveste frumoasă, cu urcușuri și coborâșuri. E frumos să vezi cum un proiect crește sub ochii tăi, dar să intri într-un proiect nou înseamnă să ieși din zona de confort. De tot! Am întâlnit în Aleph oameni curajoși, oameni cu viziune, oameni puternici, dedicați și extrem, extrem de creativi. Am învățat lucruri care îmi vor fi de folos în viață profesională sau cea personală. Acum ȘTIU!”, spunea ea în iulie 2022, când a ajuns la Antena 1.