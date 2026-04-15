Concurenta a ajuns la duel cu Alina Oprea (Lena), însă aceasta din urmă a ieșit din nou învingătoare, fiind a 5-a oară când reușește să se salveze și să câștige lupta, după ce colegii ei și-au dorit să scape de ea.

Iuliana Dup nu a putut să facă față în fața Alinei Oprea, astfel că a părăsit Thailanda.

„Atât mi-a fost! Îmi pare rău, dar sunt foarte mândră de mine, pentru că am ajuns până aici. Mi-am dorit foarte mult să intru în competiție și nu credeam că voi ajunge atât de departe. Mă bucur că am avut și adversari pe măsură și îi felicit pe toți. Plec mai puternică decât am venit. Și plec cu gândul că am avut marea ocazie să fac parte din primul sezon «Desafio». Plec cu zâmbetul pe buze”, a spus Iuliana Dup la scurt timp după ce a fost eliminată din show-ul de la PRO TV.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Iuliana Dup s-a întors în România mai bogată decât a plecat: a primit 1.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană.

Astfel, pentru că a rezistat timp de 15 săptămâni în emisiunea de la PRO TV, Iulianei Dup i-au intrat în cont nu mai puțin de 15.000 de euro!

După ce și-a eliminat adversara, Alina Oprea (Lena) s-a comparat cu un soldat: „M-am pregătit tot timpul pentru aceste eliminări, așa că le mulțumesc, pentru că m-au ajutat enorm. Știam că atunci când nu mai pot, mai pot puțin. Am fost un soldat universal”.

