Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

La startul competiției s-au aflat 24 de concurenți, care au fost împărțiți în trei echipe: Norocoșii, Visătorii și Luptătorii. Iar din aceasta din urmă face parte și Iuliana Dup, o femeie care a învins viața cu eleganță și forță și care este supranumită „Artista Pălăriilor”.

Sub ambalajul rafinat se ascunde un Hercule care a refuzat mereu rolul de victimă, afirmă despre ea concurenta de la „Desafio: Aventura”. Creativă, ambițioasă și adaptabilă, Iuliana Dup vine să demonstreze că feminitatea poate fi o armă a curajului.

„Confecționez pălării, pot spune că îmi va fi dor de munca mea, cât voi fi plecată”, a spus, înainte să plece în Thailanda, tânăra care în mediul online este urmărită de aproape 20.000 de persoane.

Însă, înainte să participe în show-ul de la PRO TV, Iuliana Dup a trecut prin 12 ani de coșmar! Asta după ce a fost una dintre victimele lui Morel Bolea, liderul Kastei Morrely, o organizație care i-a furat și i-a distrus adolescența, după cum a notat Libertatea în trecut.

„La suprafață, păream fata de succes care defilează cu încredere. Înăuntru, eram un copil rănit care se agăța de orice formă de validare”, spunea Iuliana Dup.

