Cine este Alina Oprea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Cei 24 de concurenți din noua emisiune de la PRO TV sunt împărțiți în trei echipe, Luptătorii, Visătorii și Norocoșii, iar printre aceștia se regăsește și Alina Oprea, nimeni alta decât fosta iubită a lui Cătălin Bordea.

S-a iubit cu Cătălin Bordea înaintea show-ului de la PRO TV

Alina Oprea și Cătălin Bordea au avut o relație de scurtă durată la începutul anului 2025, când s-au cunoscut prin intermediul rețelei de socializare Instagram. La scurt timp, tânăra a cunoscut-o pe bunica actorului, iar lucrurile păreau destul de serioase între cei doi.

Însă, după doar câteva săptămâni, Cătălin Bordea și Alina Oprea au dezvăluit că s-au despărțit.

Acum, la aproximativ un an distanță, tânăra apare la „Desafio: Aventura” și se recomandă ca fiind o persoană plină de energie și foarte curajoasă. Alina Oprea a învins moartea după un accident grav și s-a ridicat și mai puternică după nefericitul eveniment.

Vulcanică, directă și sinceră, concurenta din noul show de la PRO TV spune că este femeia care dă gust oricărei provocări. Pentru ea, viața e o cursă cu adrenalină și e pregătită să câștige din nou.

Alina Oprea spune că are șanse să câștige „Desafio: Aventura”

„Așteptări am doar de la mine! Vreau să văd cât de departe pot ajunge în această competiție. Am destule șanse să câștig, sunt o luptătoare”, a spus Alina Oprea înainte să plece în Thailanda la „Desafio: Aventura”.

Pe Instagram, după ce emisiunea a debutat la PRO TV, Alina Oprea a spus că tot ce va urma la „Desafio: Aventura” va fi greu de digerat.

„Nu e yoga, nu e pilates! Am zis «Da» la o emisiune fără să citesc contractul. Și ăsta a fost doar începutul. Ce urmează va fi ceva greu de digerat”, a scris pe internet tânăra.