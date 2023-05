Pe contul de Instagram, Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu o fotografie îndrăzneață. Ea a avut un shooting, unde a renunțat la lenjeria intimă. Soția lui Ștefan Bănică jr a purtat o rochie tip sacou, însă a lăsat la vedere mai mult decât și-ar fi dorit, astfel că imaginația fanilor a fost pusă imediat la încercare.

Printre complimentele pe care le-a primit pentru felul în care arată, Lavinia Pîrva a primit și câteva critici din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. „Ce zice Ștefan când te vede așa goală?”, „Fără chiloței?” au fost unele dintre curiozitățile internauților, potrivit WOWbiz.ro. Mulți au fost de părere că apariția ei a fost una foarte îndrăzneață.

Lavinia Pîrva nu a dat importanță comentariilor răutăcioase și nu a răspuns celor care au criticat-o. În ultima perioadă, soția lui Ștefan Bănică jr a postat mai multe fotografii îndrăznețe pe conturile de socializare, fiind foarte mulțumită de felul în care arată. Cântăreața nu ezită să pozeze în costum de baie și să încarce apoi fotografiile pe Instagram sau Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări CEDO constată că România a încălcat Articolul 8 al Convenției care protejează viața de familie. Avocat: „Statul român trebuie să recunoască legal familiile formate din persoane de același sex”

Cum se menține în formă Lavinia Pîrva

Lavinia Pîrva a devenit mamă cu doar trei ani și jumătate în urmă, dar a scăpat rapid de kilogramele în plus acumulate pe timpul sarcinii.

Lavinia Pîrva face și sacrificii atunci când vine vorba de siluetă. „Am grijă ce mănânc, dar am perioade în care nu țin cont. Sunt cam pofticioasă. Nu prea mănânc seara. Ăsta ar fi un secret. Beau apă, mă gândesc, mă uit, caut lucruri, mă uit la un film, habar n-am. Știu că dacă mănânc seara e jale mare”, a spus Lavinia Pîrva în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV.

„Pentru moment sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială și corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată!

Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea! Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să îl dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă același lucru”, a spus la un moment dat Lavinia.

La trei ani de la nașterea băiețelului său, Alexandru Bănică, Lavinia are un corp bine lucrat la sala de sport și întreținut cu o alimentație echilibrată. „Îmi place să am grijă de corpul meu, iar pentru asta fac sport și sunt atentă la ce mănânc. Da, merg și la sală aproape zilnic.

Recomandări Incredibila poveste a jurnalistei ruse care l-a înfruntat pe Putin. A scris o carte despre protestul de șase secunde care a făcut înconjurul lumii. Fragmente în exclusivitate

Am ținut și un regim alimentar atunci când am simțit că este cazul, dar, în general, sunt atentă la alimentație și încerc să nu mănânc după ora 18.00. Pentru a arăta bine pot să vă zic doar că trebuie să avem o gândire pozitivă, răbdare și multă iubire”, a declarat Lavinia Pîrva pentru Click!

Lavinia Pîrva nu mai vrea alți copii

Vedeta a declarat că nu își mai dorește al doilea copil, pentru că nu ar mai putea să facă față și cu cel de-al doilea copil. Alexandru este băiețelul Laviniei și al lui Ștefan Bănică, iar artistul mai are doi copii, pe Violeta și Radu.

„Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta”, a spus Lavinia Pîrva.

Playtech.ro Gheorghe Mărmureanu, anunț clar după cutremurele din Arad. Unde vor mai fi seisme în România și cauza zgomotului sinistru EXCLUSIV

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Câți bani câștigă vedetele pentru America Express și alte reality show-uri

FANATIK.RO Bulgaria, lovitură totală pentru litoralul românesc. Aplicație pentru plata șezlongurilor și a umbrelelor

Știrileprotv.ro Steagul așa-numitei „Rusia liberă” a fluturat în inima Moscovei. Se opune războiului din Ucraina | FOTO

Observatornews.ro Schema prin care peste 50 de mame ar fi încasat ilegal peste un milion de euro de la stat

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro 5 nativi care nu încheie bine luna mai. Se abat necazuri asupra lor!