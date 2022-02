Andreea Ilie a fost invitată în platoul de la Antena 1, iar Răzvan Simion a fost cel care a intervievat-o. În timp ce acesta punea întrebările invitatei sale, dani Oțil a intervenit, pentru că nu înțelegea de ce colegul său este atât de interesat de operă dintr-o dată.

Celebra mezzosoprană a anunțat în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani” că Răzvan Simion este noul ei manager. Cei vor lucra împreună, iar în curând aceasta va avea primul său turneu în Italia, relatează Playtech.

Andreea Ilie: Răzvan va fi noul meu manager.

Dani Oțil: Te ia sub aripa lui?

Andreea Ilie: Da, Dani. Știm drumul, cum ar veni… Îmi vin o mie de glume în cap.

Răzvan Simion: Nu le da! (n.red. glumele).

Andreea Ilie: Primul turneu va fi în Italia.

Dani Oțil: Păi la ce costume are Răzvan, doar n-o să fie turneul în Suedia.

Prezentatorului i s-a părut amuzantă situația, pentru că Răzvan Simion a fost managerul Lidiei Buble și au avut o relație. În continuare, vedeta de la Antena 1 colaborează cu fosta iubită pe plan profesional.

Emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de 14 ani la Antena 1

Luni, 14 februarie, „Neatza cu Răzvan și Dani”, cel mai îndrăgit matinal din România, aniversează 14 ani de emisie live la Antena 1, 14 ani cu dimineţi perfecte. Sărbătoarea va începe în platou încă de la prima oră a dimineții, iar Dani și Răzvan, alături de gașca lor, sunt pregătiți să le dea deșteptarea telespectatorilor într-un mod memorabil.

Se anunță un maraton de surprize, voie bună, momente care vor face deliciul telespectatorilor, completate de o listă de invitați speciali, care vor intra în atmosfera de petrecere alături de cei mai iubiți matinali. Trupa FreeStay va da tonul distractiei cu un recital live, iar magicianul Robert Tudor, Ana Baniciu, Arkanian şi Antonia şi Mandinga se vor alătura spectacolului din familia SuperNeatza, la ceas aniversar. Reporterii SuperNeatza sunt şi ei parte din această mare petrecere, prin transmisiuni live din locaţii spectaculoase. Şi cum mereu şi-au surprins invitaţii cu ceva, la aniversarea de 14 ani, aceştia vor primi buletin de SuperNeatza!

„Anul acesta am decis ca de 14 ani să aniversăm pe 14 februarie cu toată gașca și cu toată trupa de la SuperNeatza. Se întâmplă în fiecare an să fie un motiv de celebrare, de aducere aminte, un motiv în plus să dăm imagini cu noi de acum 14 ani. Sunt imaginile pe care cu greu le putem privi pentru că nu suntem schimbați, suntem modificați de-a dreptul… ?)”, a declarat Răzvan, iar Dani a completat: „Le mulţumim celor de acasă că au ales ca de 14 ani să îşi înceapă dimineţile alături de noi, la Antena 1!”.

„După 14 ani, atunci când tragi linie şi constaţi că, în mare, te afli cam în aceaşi echipă cu care ai pornit la drum şi nu mă refer aici doar la prezentatori, ci şi la maşinişti, operatori, redactori etc, nu poţi decât să te bucuri. Şi să le mulţumeşti şi pentru momentele amuzante, şi pentru cele puţin mai complicate!”, a declarat producătorul emisiunii, Elena Păun, care a mai completat: „În continuare ne vom ţine promisiunea de a identifica cei mai buni vectori de imagine din domeniile lor şi să aflăm esenţialul de la cei mai buni, pentru ca la final să îi aducem telespectatorului o nouă percepţie asupra subiectelor de actualitate!”,

