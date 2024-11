2024 a fost un an plin de emoții pentru Răzvan Simion, șarmantul prezentator al emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”. După o relație discretă, dar apreciată de fani, Răzvan Simion s-a căsătorit cu Daliana Răducan, arhitect și designer de interior. Nunta celor doi a fost un eveniment deosebit, caracterizat de eleganță și rafinament, detalii care reflectă perfect personalitatea celor doi.

După marele pas, cuplul plănuiește acum să se mute într-o locuință mai spațioasă, unde Daliana își poate pune în valoare talentul în design interior.

„Nu știu dacă sunt un om al bilanțurilor. A fost anul în care am ales să facem cea mai frumoasă petrecere de nuntă pe care și-o poate imagina un cuplu, restrânsă, 56 de persoane, multe supărări după, dar atâtea locuri am avut. Am ales să ne facem luna de miere într-un loc în care am mai fost, dar la un alt nivel, pe care ni l-am dorit mereu, și pe care care îl dorim tuturor îndrăgostiților și căsătoriților, porumbeilor. Am fost în Bali. Căutăm ceva mai mare acum să ne achiziționăm, poate o casă, deși amândoi preferăm un apartament. Cred că de aici o să înceapă momentele de cumpănă. Arhitectul îl am, trebuie doar să ne hotărâm asupra zonei”, a declarat Răzvan Simion pentru viva.ro.

„Mi s-a spus că două-trei perne pot și eu să aleg”

Daliana Răducan va fi cea care se va ocupa de design, iar Răzvan Simion are încredere în abilitățile soției sale. „Evident, mi s-a spus că două-trei perne pot și eu să aleg, hai și un candelabru, dar doar atât.”

În trecut, Răzvan Simion a locuit în apropierea colegului său de la Antena 1, Dani Oțil, alături de care face echipă de 16 ani. Totuși, drumurile lor s-au separat, iar prezentatorul a ales să se mute în altă zonă.

„Eu i-am cumpărat-o. Eu i-am negociat-o, eu l-am dus la bancă. Ne-am hotărât să ne mutăm în afara orașului, era o modă, acum mai bine de 15 ani. Eu am plecat de acolo și el a rămas. El zice că se înțelege mai bine cu noii vecini.”

„Bani împrumut nu ne dăm, nu avem aceleași gusturi la femei”

În privința prieteniei de durată cu Dani Oțil, Răzvan a declarat, în stilul său caracteristic, că aceasta a rezistat timpului datorită unui secret simplu: „Bani împrumut nu ne dăm, ce distruge o prietenie, bănuțul. Nu avem aceleași gusturi la femei. Ce distruge o trupă rock, o femeie. Și putem să ne certăm fără să folosim cuvinte, adică dacă îl văd, el știe ce îi spun. Nu avem niciun motiv.”

