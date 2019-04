Leonard Miron și-a deschis sufletul. „După ce am vorbit despre diagnostic au fost oameni care mi-au spus că mă bate Dumnezeu”

Leonard Miron are o relație de foarte mulți ani cu Miguel, cei doi înțelegându-se de minune. Fostul prezentator de televiziune a avut parte de susținerea partenerului său de viață în momentul în care a fost diagnosticat cu cancer de pancreas.

Despre reacțiile oamenilor vizavi de orientarea sa sexuală a făcut declarații Leonard Miron la emisiunea Xtra Night Show.

„Eu nu am ascuns niciodată. Sunt oameni care te pun la zid şi aruncă cu pietre în tine. După ce am vorbit despre diagnostic au fost oameni care mi-au dat mesaje şi mi-au spus că mă bate Dumnezeu.

Vorbele grele dor pentru că tu încerci să faci ceva să nu deranjezi pe nimeni. Când vin lucrurile astea care te rănesc gratuit te dor, dar cred că am devenit imun”, a spus Leonard Miron.

