Leonard Miron, detalii despre boala cu care a fost diagnosticat: cancer de pancreas. „Am depistat-o întâmplător, pentru că mă îngrășam foarte mult, mă îngraş fără să mănânc foarte mult”

Leonard Miron a fost diagnosticat cu cumplita boală în vara anului trecut. Acesta a mărturisit că și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu el dat fiind că lua din ce în ce mai mult în greutate.

„Anul trecut, în luna august, am fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Foarte puţini au ştiut, şi Miguel (n.r. partenerul ei de viață) a aflat destul de târziu şi atunci am decis cu el că este un lucru personal şi că este mai bine, din superstiţie sau din felul în care este el educat, că e mai bine să rămână între noi”, a explicat Leonard Miron într-un interviu pe care i l-a acordat Oanei Turcu, potivit okmagazine.ro.

„Norocul a fost că poziţia tumorii a fost favorabilă, dimensiunea era extraordinar de mică. Eu am depistat-o întâmplător, pentru că mă îngrăşam foarte mult, mă îngraş fără să mănânc foarte mult şi atunci am făcut nişte teste”, a mai spus el.

Fostul prezentator de televiziune a recunoscut că vestea l-a doborât, dar că a apelat la ajutorul unui psiholog pentru a depăși momentele grele:

„Primul lucru pe care noi am decis să-l facem a fost să încep să lucrez cu un psiholog, pentru că evident că eu am căzut foarte mult. Cel mai bun medicament care luptă împotriva bolii ăsteia este creierul tău şi puterea ta de a lucra cu el. Stau acum şi mă gândesc şi mă bucur că am acceptat ideea de-a lucra la nivel psihic întâi, până să iau alte decizii medicale, pentru că nu ştiu dacă în septembrie anul trecut aş fi fost capabil să vorbesc de faptul că am cancer pancreatic aşa cum o fac acum”.

