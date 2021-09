Liviu Teodorescu, surprins fără verighetă la doar două luni de la nunta cu Iulia. Ce explicație a avut artistul

Liviu Teodorescu a fost invitat în platoul unui studio de televiziune. După nunta frumoasă cu Iulia, pe care toţi fanii cântăreţului au apreciat-o, el a apărut în public fără verighetă. Mulți dintre urmăritorii lui de pe Facebook și Instagram s-au întrebat ce s-a întâmplat, cum de a renunțat la bijuterie la doar două luni de căsătorie.

Cântăreţul a oferit imediat o explicaţie, a spus de ce verigheta i-a lipsit de pe deget. „După ce am ieşit din biserică, am scos-o şi am pus-o într-un ghiozdan, am uitat-o până acum o săptămână, când Iulia a găsit-o în ghiozdan. Am degetul prea subţire, pică”, a spus el.

Liviu Teodorescu și Iulia sunt împreună de 10 ani

Artistul a dezvăluit acum ceva vreme că a cerut-o în căsătorie pe Iulia în fața părinților ei.

„Am cerut-o pe Iulia în căsătorie! Azi e ziua ei. La Mulți Aaaani❤️ Am adus-o acasă, unde o aștepta toată lumea la un party surpriză.

Apoi, le-am spus tuturor că am compus o piesă. Piesa era menită să facă loc momentului în care îi dau inelul. Te iubesc, Iulia. Suntem împreună din liceu și, culmea, te iubesc azi și mai mult. ❤️”, a scris Liviu pe Instagram în toamna anului trecut.

