Treisprezece săptămâni duse la capăt. Două triburi care au luptat cu fiecare suflare și cu fiecare urmă de putere rămasă în corp pentru a câștiga probele și recompensele puse la bătaie. Din 26 de concurenți au mai rămas doar 12. Iar pentru aceștia urmează o nouă bornă importantă în sezonul suprem. De săptămâna viitoare, totul se schimbă, la Survivor All Stars! Show-ul trece la etapa unificării.

Aseară, primul joc i-a pus față în față pe membrii triburilor, iar victoria a aparținut încă o dată Faimoșilor, aceștia reușind să ducă la capăt o săptămână roșie, în care norocul le-a surâs și i-a făcut să se bucure de toate recompensele.

În cadrul Consiliului, Daniel Pavel a oferit concurenților o veste extrem de așteptată, într-o atmosferă încărcată de bucurie și energie: „A sosit momentul să vă dau o veste pe care știu sigur că o așteptați cu toții. În curând, mai exact săptămâna viitoare, urmează unificarea sezonului suprem! O etapă nouă, o bornă atât de așteptată, un nivel superior al competiției. Veți conviețui toți pe aceeași insulă”.

Lola Crudu a fost eliminată de la Survivor All Stars

Însă nu toți cei care au aflat vestea, se vor și bucura de ea. Andrei Ciobanu și Lola Crudu au ajuns la duelul eliminatoriu, în urma nominalizărilor, iar cea din urmă a părăsit competiția, la finalul unei probe extrem de disputate.

Recomandări Verificări azi la Spitalul Sf. Pantelimon, după acuzațiile că 19 pacienți au murit din cauza administrării incorecte a unui medicament. Rafila a trimis Corpul de Control

„Țin să mulțumesc tuturor. Acum patru ani, pentru mine a fost ceva nou. După patru ani, All Stars. Am zis că nu pot să ajung, uite că sunt aici. M-am bucurat și mă bucur în continuare. All Stars a însemnat mult mai mult decât sezonul întâi. Eu nu prea am noroc la jocuri, la câștiguri, am noroc la experiențe și la oameni”, a spus Lola Crudu înainte ca flacăra să-i fie stinsă în competiție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Nu ratați, săptămâna viitoare, marți, miercuri și joi, de la ora 21.30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO, noi ediții ale show-ului fenomen Survivor All Stars!

Cine este Lola Crudu de la Survivor All Stars

Lola Crucu, o tânără pasionată de sport în vârstă de 35 de ani, originară din Chișinău și stabilită în prezent în București, și-a transformat pasiunea pentru fitness într-o carieră de succes. După numeroase experiențe profesionale în țară și în străinătate, Lola a devenit antrenoare de fitness și dedică mult timp sălii de sport.

Recomandări Înlocuiri pe bandă rulantă. 21 de prefecți și subprefecți numiți de Guvernul Ciolacu. Ce culoare politică au nou-veniții

Povestea ei impresionantă începe cu dragostea pentru sport, o pasiune cultivată încă de la o vârstă fragedă. După ani de practicare intensivă a exercițiilor fizice și formare în domeniul fitness-ului, Lola a ales să împărtășească cunoștințele și pasiunea ei cu alții. Astfel, a devenit antrenoare de fitness, inspirându-i și motivându-i și pe alții să adopte un stil de viață sănătos.

Născută la Chișinău, Lola Crudu, 35 de ani, a povestit că, deși în aparență este o fire puternică și bătăioasă, în esență, firea ei este una sensibilă.

„Am avut o copilărie frumoasă, am făcut teatru de mică și am fost încurajată de oameni frumoși. A fost o perioadă grea din punct de vedere financiar, dar am avut parte de tot sprijinul părinților mei. Mama a fost bucătar-șef și tata muncea la Academia de Poliție, la departamentul armament. Am petrecut mult timp în această instituție, mergeam cu tatăl meu, de aici și firea mai băiețoasă. Tot de la tata am luat și principiile, sunt punctuală, corectă cu cei din jur”, a declarat Lola Crudu în urmă cu 4 ani.

Urmărește-ne pe Google News