Lora a vorbit despre planurile sale, după patru ani de relație cu Ionuț Ghenu. „Nu trebuie să mai amân”

„Ăsta cred că e cel mai mare defect al meu, încep să îl simt ca pe un defect, că pun cariera pe primul loc. Cred, cumva, că asta ar fi ordinea firească a lucrurilor.

Să faci o casă într-un anumit fel, să fie totul pregătit perfect și după aceea să vină copilul”. „Dar vorbesc cu foarte multe femei care îmi spun să nu mai fac asta, (pentru că) nu are sens. Vin toate când trebuie să vină, nu trebuie să mai amân formarea unei familii”, a spus artista, potrivit Unica!

Cum se menține Lora în formă

„Cine nu vrea să mai slăbească? Mie îmi plac formele pe care le am și cum sunt eu acum! Îmi place de mine cum arăt. Nu m-am mai cântărit. Am circumferința de 1 metru la șolduri. Încep concertele. Eu până acum am reușit să mă mențin fără să fac nimic deosebit. Când m-am apucat de sală, mi-am scrântit piciorul.

Nu cred în diete, dar cred într-un stil de viață sănătos! Sunt pe intermitent fasting și pe mai puțină carne, mai puțină proteină animală, mai multă proteină vegetală, în ceea ce privește stilul de viață! Beau rar sucuri, beau apă plată des, iar dulciuri servesc doar o dată pe lună, pentru că nu simt nevoia mai des. În ce constă meniul meu?

Mă trezesc dimineață și la micul dejun mănânc cereale combinate, integrale, musli, beau lapte de migdale, dar asta pe la ora 11.30 -12.00. Intermitent fasting înseamnă să nu mănânci cel puțin 16 ore, așa că în funcție de asta iau prima masă.

Apoi, la a doua masă, depinde, o supă, o salată, pește, paste sau fructe de mare, iar cina poate fi sau nu fi. Între mese mai mănânc un fruct. De sport nu prea am timp, dar aș vrea să reîncep după ce mă refac cu piciorul!

Mi-am programat să mă vindec singură, merg la masaj la salonul unei prietene! Încep concertele, nu sunt dese, trebuie să îmi reintru în ritm, lansez clip nou”, a dezvăluit recent Lora pentru ciao.ro.





