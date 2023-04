Evenimentul va avea loc pe data de 4 august, la localul lui Gabi Bădălău, din Bolintin Vale. Cu o săptămână înainte, va organiza și cununia civilă. Circa 250 de persoane sunt așteptate la cununia religioasă.

Vedeta la apă a ales o rochie albă simplă, ușoară. Având deja experiența a trei ceremonii de acest tip, consideră că este cea mai bună variantă.

„Deja, când treci prin două căsnicii eșuate, nu te mai gândești așa. Tocmai de asta, am o rochie albă, dar am zis să fie ceva mai simplu. Este foarte ușoară, ceea ce înseamnă un lucru foarte mare pentru o mireasă. Mai ales că am trecut prin treaba asta. O rochie foarte grea poate să fie destul de incomodă”, a declarat vedeta.

„Am cântat la celelalte două nunți și se pare că, într-adevăr, nu a fost de bine. Nu că sunt superstițioasă, dar am zis că de data asta nu. Am atâția prieteni care o să vină și o să fie alături de mine, încât nu mai este nevoie să fiu eu”, a spus Maria Constantin la Vorbește Lumea.

Cine va cânta la nunta Mariei Constantin

Maria Constantin și Robert Stoica vor face vara aceasta pasul cel mare, iar pregătirile pentru nuntă sunt în toi. Artista a dezvăluit cine sunt nașii și ce artit nu va lipsi de pe scenă în ziua cea mare.

Pe cei doi îndrăgostiți și pe familia manelistului îi leagă o prietenie aparte așa că Adrian Minune va face o atmosferă de zile mari la nunta Mariei Constantin.

Mai mult decât atât, finii manelistului sunt cei care îi vor cununa pe Maria și Robert. „Momentan doar am discutat cu artiștii, săptămâna aceasta trebuie să confirmăm și să vedem cine va fi disponibil. Deși este în post, este și perioada vacanțelor și majoritatea atunci pleacă.

Este o perioadă în care mai apucăm și noi, artiștii, să mai plecăm în vacanță. În principiu am discutat cu ei, însă așteptăm să și confirme. Adrian Minune va veni sigur.

Adrian Minune o să fie sigur, pentru că nașii noștri sunt Rustem și Kristyana care sunt finii lui așa că Adrian va fi alături de noi cu întreaga familie.

Suntem în familie cum ar venit și categoric el va fi prezent să cânte. Ne leagă și o prietenie foarte frumoasă, noi ne vizităm, am fost inclusiv la pensiunea noastră de la Curtea de Argeș împreună, unde a venit cu întreaga lui familie, cu copiii și soția. Suntem în familie cumva”, a povestit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

