Este bucurie mare în familia brunetei! Marisa Paloma a născut o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota 10 la naștere. Câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!” 2017 se pregătise pentru a naște natural, însă situația s-a schimbat când a ajuns la spital și a fost nevoită să aleagă cezariana.

Acum, proaspăta mămică este în proces de recuperare și mărturisește, de pe patul de spital, că trece prin stări inexplicabile.

„Nu știu dacă este momentul potrivit să fac aceste story, nici ora potrivită, dar acum am găsit un moment în care mă simt un pic mai bine, nu mi-am revenit complet. Credeam că lucrurile vor fi un pic mai simple de atât, dar nu, din păcate.

În schimb, să vedem partea plină a paharului: asta mică este superbă, așa cum v-am mai scris și zilele trecut, a primit nota zece la naștere.

Până la urmă am ajuns să nasc prin cezariană, după cum v-ați dat unii dintre voi seama. Nu credeam că o recuperare este atât de dificilă, nici nu m-am interesat pentru că nu aveam asta în plan, dar lucrurile merg spre bine.

O să vă povestesc toată experiența când o să ajung acasă, pentru că am trecut prin niște stări și niște situații ciudate, o parte dintre ele inexplicabile. O să vă povestesc cu lux de amănunte când ajung acasă și o să am mai multă vlagă și când o să mă simt un pic mai bine.

În rest suntem bine. Vă mulțumesc tare mult pentru mesaje. Nu am primit în viața mea atât de multe, nici când am câștigat concursul. Vă mulțumesc din suflet, vă urez aceleași gânduri frumoase și vouă”, a spus Marisa Paloma pe una dintre rețelele de socializare.

Marisa Paloma a avut o sarcină grea în primele luni

Înainte să nască, câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!” 2017 a mărturisit că în primele luni de sarcină nu s-a simțit deloc bine și că a fost o perioadă grea pentru ea.

„Noi ne dorim și băiat, și fată și măcar doi copii. Party-ul de dezvăluire a sexului va fi pe 7 septembrie. (…) Acum nu am emoții, mai ales că este o perioadă bună. În primele 3 luni a fost groaznic. Am vomitat în fiecare zi. A fost o perioadă foarte tristă. Am plecat în Dubai în vacanță și a fost cea mai urâtă vacanță din viața noastră. Vomitam încontinuu”, a declarat Marisa în cadrul emisiunii La Măruță, în vara acestui an.

