Marisa Paloma, câștigătoarea „Bravo, ai stil”, a născut o fetiță. Prima imagine cu bebelușul ei

Marisa Paloma a publicat, în aceeași zi, prima poză cu minunea ce tocmai a venit în viața ei. Marisa și Liviu Stanciu trăiesc cele mai frumoase momente, devenind pentru prima dată părinți.

Marisa Paloma a publicat alături de poză și o melodie foarte emoționantă: „You are my sunshine- Tu ești soarele meu”. Proaspăta mămică a primit zeci de mesaje în mediul virtual, din partea celor care o urmăresc.

Marisa Paloma a avut o sarcină grea în primele luni

„Noi ne dorim și băiat, și fată și măcar doi copii. Party-ul de dezvăluire a sexului va fi pe 7 septembrie. (…) Acum nu am emoții, mai ales că este o perioadă bună. În primele 3 luni a fost groaznic.

Am vomitat în fiecare zi. A fost o perioadă foarte tristă. Am plecat în Dubai în vacanță și a fost cea mai urâtă vacanță din viața noastră. Vomitam încontinuu”, a declarat Marisa în cadrul emisiunii La Măruță, în vara acestui an.





