După ce s-a simțit rău de Paște, Mihai Leu a fost adus de la Hunedoare la Spitalul Fundeni din București, iar medicii l-au operat pe acesta de urgență pe 26 aprilie 2025.

A fost operat și în luna decembrie

Internat la Terapie Intensivă, Mihai Leu ar fi ajuns la spital după ce a suferit o hemoragie internă. Asta la doar câteva luni după ce fusese operat la Institutul Clinic Fundeni.

„Sunt bine, o să mai fiu câteva zile sub supraveghere și aștept cu optimism Sărbătorile. Echipa medicală a fost extraordinară, mi-a salvat viața. Nu mă așteptam să trec prin așa ceva în ultima lună, am avut mare noroc că am găsit doctorii potriviți în locurile potrivite”, spunea Mihai Leu pentru Libertatea, în luna decembrie a anului 2024.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Acum, după noile probleme de sănătate pe care le are Mihai Leu, Cătălin Moroșanu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători din România, i-a transmis acestuia un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare.

Recomandări Cine e românul care a depus peste 100 de cereri la instanțe, cerând anularea hotărârii CCR vizând turul 2 al prezidențialelor. „Omul și bărbatul virgil din familia gorcea și vaida”

„Gândurile mele sunt acum alături de Mihai Leu. Un campion nu doar în ring, ci și în viață. Știu că și de această dată va lupta și va învinge, pentru că un Leu nu cade, un Leu luptă și învinge. Îți trimit toată puterea și energia mea, campionule! Suntem cu tine”, a scris Cătălin Moroșanu în mediul online.

Mihai Leu, fericit la Hunedoara, alături de familie

În luna februarie, cu ocazia zilei lui de naștere, Mihai Leu era fericit că se află alături de familia lui și era optimist în privința stării lui de sănătate.

„Sunt la Hunedoara, mă bucur impreună cu familia. Recuperez pas cu pas după ultimele luni grele. Sunt optimist! Pilotajul încă îmi dă fiori, așa am fost educat, în viață totul e posibil. Am un ochi mereu pe transmisiunile sportive. Mulțumesc tuturor celor care se gândesc la mine”, afirma Mihai Leu în Libertatea.

Istorii electorale Ce sistem electoral a generat un parlament fără opoziție? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde există un sistem electoral care permite unui singur alegător să voteze de două ori pentru același scrutin? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost singurul stat african care a trecut de la independență la democrație fără a experimenta o perioadă de regim autoritar? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Când au apărut primele restricții electorale (atestate istoric) bazate pe vârstă minimă? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Când a avut loc prima dezbatere prezidențială televizată din istorie? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Primele imagini de la „Tempting Fortune România”. Au început filmările noului reality show de la Kanal D

Urmărește-ne pe Google News