Mihai Leu a fost internat la Institutul Clinic Fundeni, asta după ce a fost operat la o clinică privată și lucurile au mers prost. Din fericire, fostul campion la box și la raliuri a trecut peste perioada foarte grea, însă a slăbit 10 kilograme în ultimele luni.

Cu toate acestea, gândul lui este tot la pilotaj, iar cu ocazia zilei de naștere ne-a dezvăluit unde se află și ce face în această perioadă.

„Sunt la Hunedoara, mă bucur impreună cu familia. Recuperez pas cu pas după ultimele luni grele. Sunt optimist! Pilotajul încă îmi dă fiori, așa am fost educat, în viață totul e posibil. Am un ochi mereu pe transmisiunile sportive. Mulțumesc tuturor celor care se gândesc la mine”, a spus Mihai Leu în exclusivitate pentru Libertatea.

Recent, fostul campion a dezvăluit în Cancan că îi este recunoscător doctorului Irinel Popescu, deoarece acesta i-a salvat viața.

„Trebuie să am grijă, dar sunt tot mai bine. Mă simt bine și psihic. Va trebui să fac analize mai des, să fiu mult mai atent decât am fost până acum. Bine, am avut mare noroc cu domnul doctor profesor Irinel Popescu, care are grijă de mine. Vorbesc cu domnul doctor la telefon în fiecare săptămână și, când consideră dânsul, o să merg din nou la control.

Râdeam și cu fratele meu mai devreme, ce ciudată este și viața asta. La box toată viața a trebuit să slăbesc și acum, dintr-o dată, trebuie să mă îngraș. Mă chinui cât pot să mă îngraș. Stau destul de mult în pat. Fac kinetoterapie, deoarece am stat mult în pat și mușchii s-au atrofiat, dar îmi revin pe zi ce trece”, a spus Mihai Leu pentru sursa citată.

