În exclusivitate pentru Libertatea, Mihai Leu a declarat că echipa medicală „i-a salvat viața”.

„Sunt bine, o să mai fiu câteva zile sub supraveghere și aștept cu optimism Sărbătorile. Echipa medicală a fost extraordinară, mi-a salvat viața. Nu mă așteptam să trec prin așa ceva în ultima lună, am avut mare noroc că am găsit doctorii potriviți în locurile potrivite”, ne-a precizat campionul de pe patul de spital.

Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer la colon în urmă cu zece ani, fiind operat de două ori în decurs de două luni. Între timp a devenit o figură iconică a luptei împotriva acestei maladii vorbind deschis despre suferințele prin care a trecut. Cu toate acestea, Leu a continuat să practice automobilismul, reușind să câștige trei titluri de campion la viteză în coastă și un titlu absolut la raliuri.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Leu a precizat că în urmă cu o lună s-a prezentat la un spital privat pentru înlocuirea unui stent la rinichi. Echipa medicală care era de gardă a găsit, însă, o complicație care l-ar fi putut costa viața: o fistulă între aorta abdominală, ureter și colon. S-a intervenit de urgență, fiind salvat in extremis. Apoi, aceeași echipă medicală l-a transferat la Institutul Clinic Fundeni, unde în urmă cu aproape două săptămâni a fost nevoie de o re-intervenție. Operația de aseară a pus capăt acestei serii de încercări extreme și neprevăzute.

„Sportul mi-a oferit rezistență fizică și psihică, familia îmi dă putere să trec peste orice, am avut o viață echilibrată, am mâncat sănătos, dar cu soarta nu te poți pune. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot și pentru ce-mi oferă în continuare. Tuturor celor care mă susțin le transmit că a merge la controale periodice ar trebui să fie o obligație, nu o opțiune. Vă iubesc”, a încheiat Mihai Leu.

