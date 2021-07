„Mihai este tipul cu care mi-am petrecut 13 ani, o foarte mare perioada din viață, care m-a făcut foarte fericită, mă făcea să rad, nu mă uităm la ceas, nu știam cum trece timpul. Mi se pare ciudat să vorbesc după atâta timp, am emoții. Am emoții când vorbesc despre el.

Îi doresc tot binele din lume, să fie fericit, să se liniștească. Sunt sigură că ușor ușor a început să se liniștească. Cea mai mare dorința pentru el este să își găsească fericirea și cred că înțelege ce vreau să spun, poate dincolo de mine. Nu știu dacă fericirea lui sunt eu, dar sunt convinsă că într-un final își va găsi fericirea.”, a declarat ea pentru emisiunea „Teo Show”, conform wowbiz.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cu zâmbetul pe buze și îmbrăcată într-o ținută deschisă la culoare, Noemi a dezvăluit că ea și Mihai Mitoșeru au rămas buni prieteni după separare.

„Sunt aici pentru că eu cu Mihai am avut o relație foarte frumoasă și e păcat după atâția ani să nu rămânem prieteni. A fost o relație frumoasă, nu știu dacă voi mai avea vreodată o relație așa intensă cum am avut cu Mihai, nici nu mă gândesc, chiar am avut o viață foarte frumoasă alături de el.”, a mai spus ea.

Pe de altă parte, Mihai a dezvăluit că încă nu și-a găsit fericirea. „Nu sunt fericit acum, dar o sa fiu.”, a declarat el.

Și Camelia Mitoșeru, mama lui, a făcut dezvăluiri despre fiul lui. A durut-o și o doare în continuare că acesta a divorțat, însă speră să își găsească fericirea în brațele altei femei.

„Să dea Dumnezeu să fie bine, să fie sănătos și dacă Noemi nu îl mai iubește, să îl iubească altă față. Îmi pare rău pentru că s-a ajuns aici, eu am ținut foarte mult la Noemi, am considerat-o față mea și mă doare sufletul pentru că îi văd cum se îmbrățișează, cum se pupă, cum ea vine la onomastică lui, el la onomastică ei.

Să dea Dumnezeu să își găsească și ea un suflet bun și el la fel, pentru că are o vârstă. Îmi doresc un nepot de la el, trebuie să aibă un copil pentru că eu o să dispar și trebuie să nu fie singur pe față pământului. (…) Mă doare, numai mama să nu fii, mă doare pentru amândoi. Mihai e totul pentru mine.”, a povestit aceasta.

Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat la notar în luna octombrie 2019.

