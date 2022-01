Mihai Trăistariu, declarații despre iubita în vârstă de 20 de ani. „Eu păream pe lângă ea ca un tată. Era greșită abordarea mea!”

„Am avut senzația că am întâlnit de mai multe ori iubirea vieții mele, jumătatea mea! Am rămas însă doar cu senzația, fiindcă iubirea a venit și a plecat.

Am trecut de 40 și de la 18 ani pot spune că m-am îndrăgostit de mai multe ori. Am avut 11 sau 12 relații cu impact major, pentru mine. Și de cel puțin trei ori le-am spus iubitelor de atunci . Am avut senzația că mi-am găsit perechea.

Dar nu o găsisem, de fapt! Am avut relații și de șapte ani, și de patru ani, și de trei. Cea mai recentă a durat doi ani, s-a încheiat în ianuarie 2021, dar era prea mică. Avea doar 20 de ani și eu păream pe lângă ea ca un tată. Era greșită abordarea mea!

Am realizat că trebuie să mă resetez și să caut o fată de vârsta mea, de 30 sau 35 de ani, care să aibă aceleași gânduri și țeluri ca mine. Sunt sigur că o să-mi găsesc jumătatea.

Nu disper! De căutat sunt căutat, așa că nu mă descurajez. Sunt convins că ce e al meu e pus deoparte și jumătatea mea o să apară cândva!”, spune cântărețul Mihai Trăistariu pentru Impact.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Descoperire nebună! Un fermier columbian a dat peste cîteva containere îngropate de Pablo Escobar! Ce era în ele

Playtech.ro Iulia Vântur, UMILITĂ la aniversarea lui Salman Khan. Toată presa din India a scris despre ea VIDEO

Observatornews.ro ”Avea tot ce îşi dorea!”. Vecinii Sabinei, polițista care s-a împușcat de ziua ei, spun că tânăra și soțul ei aveau o relație liniștită

HOROSCOP Horoscop 2 ianuarie 2022. Peștii nu pot controla mare lucru din tot ceea ce ar putea să îi supere, în afară de reacția lor

Știrileprotv.ro O femeie s-a împrietenit cu criminalul care i-a torturat și ucis mama. Ce a urmat este, însă, absolut neașteptat. VIDEO

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat