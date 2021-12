„Cred în relații profunde și adevărate! Eu nu știu ce înseamnă dragoste adevărată, dar știu că am văzut multă dragoste falsă”, a spus actrița în podcastul lui Damian Drăghici.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cu toate acestea, a avut relații, a iubit, iar în urma acestor experiențe a învățat ceva. Știe cât și cum să ierte, dar și când să plece dintr-un cuplu.

„Aș vrea să cred că sunt capabilă să iert orice, dar asta nu înseamnă că putem rămâne împreună. Dacă faci niște lucruri care, pentru mine, reprezintă o trădare, nu-i bai, că eu te iert, dar lucrurile acestea devin incompatibile cu natura relației în care vreau eu să fiu”, a mai spus Monica Bârlădeanu.

Aniversare în Istanbul

Pe 12 decembrie, Monica Bârlădeanu a împlinit 43 de ani și a aniversat la Istanbul

„Ziua mea m-a prins în Istanbul. În seara dinainte însă, mi-am pus o rochiță pe mine, jacheta favorită (aia de la @mmarquise ), o centură care mă face să arăt ca una din fetele din Little House on the Prairie și-am ieșit cu prietenii mei la cină.

Aprilia avea pe lista de locuri de văzut/mâncat, un restaurant cu o vedere sublimă… și deși a fost spectaculoasă și mâncarea, a meritat ora aia petrecută în taxi doar ca să ai posibilitatea să vezi Istanbulul de sus, noaptea.

M-am emoționat când mi s-a cântat «happy birthday» la 12 noaptea și-apoi m-am bucurat ca un copil când localul s-a transformat practic într-un ring de dans. Ca-n vremurile bune. Telefonul mi-a sunat întruna, mama a fost prima cu o poezie superbă pe care mi-a scris-o, fratele meu a complotat cu Aprilia să-mi ia cadou… toate astea au contribuit la una dintre cele mai reușite zile de naștere pe care le-am avut.

Anyway, de fapt voiam să vă mulțumesc vouă, celor care mi-ați scris și m-ați bucurat cu urările voastre. Încerc să răspund absolut tuturor, dar până ajung s-o fac, va îmbrățișez cu tot sufletul și cu recunoștință că v-ați gândit la mine”, a scris Monica pe contul de Facebook.

Citeşte şi:

„Alegerea de a nu vaccina copilul va pune întotdeauna bunicul la risc”. Îndemnul unui pediatru privind vaccinarea copiilor sub 12 ani

REPORTAJ AUDIO. Am petrecut o noapte pe stradă cu oamenii fără adăpost din București. Cine sunt „invizibilii”

VIDEO. Incidentele dintre jurnalista italiană și Diana Șoșoacă, în principalul jurnal de pe Rai Uno. Lucia Gorraci: „Am fost sechestrată, soțul senatoarei m-a lovit”

PARTENERI - GSP.RO Cu cine a fost filmată Anamaria Prodan la Adu Dhabi: „Cine face asta, fraților!?”. Gestul făcut de impresară

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Scumpetea lu' bunica. Unde te duci?". Jale mare la înmormântarea Ioanei. Studenta ucisă în Iași, condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2021. Săgetătorii devin mai atenți la cheltuieli, venituri și tot ce este legat de resursele necesare traiului

Știrileprotv.ro Care sunt filmulețele postate de Cristi Danileț pe TikTok. Godină: Dictaturile au început mereu timid

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool