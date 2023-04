În urmă cu câteva luni, Alina Laufer obișnuia să fie mereu prezentă în lumina reflectoarelor, apoi a dispărut brusc. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare s-au îngrijorat când au văzut că aceasta este tot mai absentă. Acum, pe rețelele de socializare, Alina Laufer a explicat de ce nu a mai apărut pe nicăieri în ultimele luni.

Soția lui Ilan a mărturisit că a avut câteva luni pline, iar gemenii au avut din nou probleme de sănătate.

„Bună, dragii mei!

Știu că în ultima vreme m-ați dat dispărută poate, însă am avut absență motivată ?. Cei mici mi-au ocupat tot timpul, pentru că au fost destul de bolnăviori anul acesta. Acum, în sfârșit, sunt bine, așa că am și eu puțin timp pentru mine.”

Soția omului de afaceri israelian a apelat recent la medicul estetician, unde și-a făcut niște intervenții estetice la nivelul feței. Alina Laufer a fost încântată de rezultatul obținut în urma injecțiilor cu acid hialuronic și botox.

„În urma acestei proceduri, pot spune că fața mea arată mai bine și în realitate, și în poze. E o diferență subtilă. Această procedură nu a durut deloc.

Am avut o doctoriță foarte bună, cu mână ușoară, ceea ce a făcut să nu simt nimic. Se așază din ce în ce mai bine acidul hialuronic. Nu îl mai simt deloc”, a dezvăluit fosta soție a lui Jorge pentru Fanatik.

Recomandări „Românii au încă probleme cu ospitalitatea. La bucătărie și servicii mai aveți de lucru”. Interviu cu un venerabil șef de restaurante venit la București să deschidă un local. La el a mâncat și Putin

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

La începutul anului 2021, Alina Laufer năștea prematur gemenii, Davina și Nathaniel.

De ce Alina și Ilan Laufer nu au putut să facă copii timp de 10 ani

Înainte de a rămâne însărcinată cu gemeni, Alina Laufer a trecut prin momente grele, pentru că soțul ei era infertil. Ilan Laufer avea probleme cu stresul, astfel că analizele lui nu ieșeau deloc bine. „Nu, infertilitatea e de multe feluri. În cazul nostru, a fost o infertilitate din partea lui Ilan, avea o azoospermie, ceva cauzat pe stres, el muncește foarte mult. Ne-am dus la foarte mulți doctori, nu s-a rezolvat, și timp de 10 ani ne-am luptat cu această infertilitate masculină”, a mărturisit Alina Laufer, potrivit ego.ro.

Vedeta și partenerul ei au luat în calcul inclusiv varianta de fertilizare cu donator. Alina și Ilan Laufer au studiat mai mulți posibili donatori, însă au preferat să mai aștepte.

„Am explorat inclusiv ideea de fertilizare cu donator. Ne-am uitat la nu știu câte profiluri de donatori. (…) Da, mai ales că Ilan e blond, voiam profilul său. Am ajuns până în clipa în care să facem fertilizare cu donatori, dar am zis hai să mai așteptăm, hai să vedem. Azoospermia lui era prezentă, lipsa de spermatozoizi, inclusiv pentru fertilizare în care ai nevoie de unul singur viabil, nu era. Nu aveam niciun fel de șansă. Inclusiv am fost la medici care nu ne-au mai dat vreo șansă de acum încolo, forever. Au zis ca nu putem avea copii vreodată.

Recomandări Mesajul Evangheliei este universal. De ce ar fi important să sărbătorim nu doar Nașterea, ci și Învierea lui Hristos în același timp cu restul lumii creștine

„Am avut 3-4 tentative de fertilizări și am rămas însărcinată”

Am trecut prin astfel de momente, nu ne-am pierdut speranța. Pentru noi a fost benefic că am stat în afara României, am plecat din țară doi ani, în SUA, și, poate, cine știe, Dumnezeu acolo, în bunătatea Lui, l-a relaxat pe Ilan, i-a făcut viața mai ușoară. Iar când ne-am întors în țară, în pandemie, în 2020, ne-am făcut analize. Noi mereu ne făceam analizele și am găsit spermatozoizi astfel încât am putut să facem o fertilizare. Am avut 3-4 tentative de fertilizări și am rămas însărcinată.”

GSP.RO Un român face dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Serialul turcesc cumpărat de Pro TV. Protagoniștii sunt Neslihan Atagül și soțul ei

Observatornews.ro "Mi-a scăpat cuţitul!" Ciobanul care și-a omorât prietenul în timpul sacrificării unui miel, la o stână din Dolj, a povestit filmul tragediei

Știrileprotv.ro Polițiștii din SUA au împușcat mortal un bărbat după ce au descins la o adresă greșită. Oamenii legii râdeau VIDEO

FANATIK.RO De ce nu e bine să păstrezi hainele unei rude care a murit. Ce trebuie să faci, de fapt, cu ele

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși