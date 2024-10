Carmen Brumă și Mircea Badea au testat, împreună cu fiul lor, Vlad, atât sistemul privat, cât și cel de stat din învățământul românesc, oferind perspective valoroase despre provocările cu care s-au confruntat. Vlad, acum în vârstă de 10 ani, a trecut prin ambele sisteme educaționale, iar părinții săi au făcut schimbări importante în funcție de nevoile și confortul lui.

Inițial, Vlad a frecventat o grădiniță privată, însă dezamăgirile nu au întârziat să apară, motiv pentru care părinții au decis să-l mute la o grădiniță de stat. Această decizie s-a dovedit a fi una potrivită, toată lumea fiind mulțumită de schimbare. Însă la școală lucrurile s-au inversat. Vlad a început să învețe la o unitate de stat, dar nu s-a simțit bine în acel mediu, așa că a fost transferat la o școală privată, unde experiența sa școlară s-a îmbunătățit semnificativ.

„Noi le-am încercat pe toate. Noi am fost prima oară la o grădiniță privată, care s-a dovedit a fi un fiasco. Ne-am mutat la stat, cea mai bună mișcare. Copilul a fost extrem de fericit, a făcut progrese și nu vrea să mai plece de la grădinița de stat, pentru că, în primul rând, contează omul, nu instituția. Am dat peste o doamnă, Florentina, minunată. La școală a fost invers. Ne-am dus inițial la o școală de stat, unde Vlad nu s-a simțit bine. Am trecut la o școală privată, unde Vlad e foarte mulțumit, fericit”, spune Carmen Brumă pentru viva.ro.

Carmen Brumă, prezentă recent la evenimentul Viva Influencers Party desfășurat la Parklake, a împărtășit detalii despre aceste schimbări și despre viața de familie. Vedeta reușește să îmbine cu succes televiziunea, lansarea de programe de sport și timpul petrecut alături de fiul ei, Vlad. Atunci când are filmări, partenerul ei, Mircea Badea, își asumă o parte din responsabilitățile familiale.

În ciuda experiențelor diverse prin care au trecut, Carmen Brumă rămâne convinsă că, dincolo de sistemul educațional, ceea ce contează cu adevărat este omul care educă, nu neapărat instituția în sine.

Mircea Badea: „Pot spune că învăț foarte multe de la el, pentru că e foarte deștept”

Cele două vedete se mândresc cu fiul lor, care e pasionat de sport. „Momentan face baschet, îi place foarte mult și înotul”, mai spune Carmen Brumă pentru sursa mai sus-menționată.

Mircea Badea a mărturisit, la un moment dat, că învață multe lucruri de la fiul său, care are numeroase calități. „Pot spune că învăț foarte multe de la el, pentru că e foarte deștept. Clar nu seamănă cu mine. E foarte inteligent. E surprinzător și inovativ. Și la nivel de idee, și la nivel de exprimare. E poet și e bine intenționat. N-are nicio moleculă de răutate. Este bine intenționat, solar, pozitiv, boem și clar așa e el, mă pot obiectiva”, a spus moderatorul TV, la Antena 3 CNN.

