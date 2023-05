Maria Constantin a făcut parte din echipa Faimoșilor și a fost prima concurentă eliminată. Interpreta de muzică populară nu a rezistat prea mult în jungla din Republica Dominicană, însă nu regretă nicio clipă că a participat la Survivor România 2023.

În această seară are loc finala Survivor România 2023, iar o parte dintre concurenții eliminați au mers în Republica Dominicană pentru a-și susține colegii. Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan sunt cei trei concurenți care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro.

Maria Constantin nu a putut fi alături de ei, pentru că are mai multe evenimente de onorat. „Colegii mei de la Survivor au ajuns deja în Dominicană. Eu nu am putut merge la finala Survivor. Am avut multe evenimente în această perioadă. Am avut de cântat mai ales că au fost și Sfinții Constantin și Elena.

Eu deja le confirmasem omenilor că merg la evenimentul lor, nu aveam cum să dau înapoi. Nu are neapărat legătură cu banii pe care i-am câștigat la evenimente. Este vorba că am promis”, a spus artista pentru fanatik.ro.

„Este o experiență care mi-a plăcut”

Maria Constantin nu regretă că a participat la Survivor România 2023 și spune că ar mai repeta acestă experiență, deși a fost una foarte grea.

„Este o experiență care mi-a plăcut. Aș repeta-o, nu știu de ce, pentru că a fost foarte greu. Cu toate acestea, nu doar că nu o regret, dar aș repeta experiența.

Este genul de competiție în care îți testezi limitele, realizezi ce poți și ce nu. Eu mi-am dat seama că puteam foarte mult acolo. Cred că m-ar fi găsit oamenii bătrâni acolo dacă nu exista votul oamenilor de acasă. Dar așa a fost, cum este de altfel și la alte concursuri.

Având în vedere că totul se desfășoară foarte repede și ești cumva la mâna publicului, așa a fost să fie pentru mine”, a spus Maria Constantin pentru sursa mai sus menționată.

„Feeling-ul meu este că va câștiga Dan Ursa”

Cântăreața nu are niciun concurent preferat, însă crede că Dan Ursa va fi cel care va câștiga Survivor România 2023.

„Nu țin cu nimeni. Ar trebui să țin cu echipa Faimoșilor, dar feeling-ul meu este că va câștiga Dan Ursa. Nu țin cu Râzboinicii, dar eu asta cred. Asta este presentimentul meu”, a dezvăluit Maria Constantin.

Cântăreața a recunoscut că la început nu a avur o părere bună despre Sebastian Dobrincu, însă când l-a cunoscut la Survivor România și-a dat seama că avea o părere greșită.

„Au fost oameni care mi-au lăsat o impresie super faină, cum este Sebastian Dobrincu. Mi-am schimbat impresia despre el. Prima dată mi s-a părut că este un băiat un pic înfumurat. Ulterior am descoperit că este un băiat super inteligent, stăpân pe sine, cu capul pe umeri.

Am descoperit oameni mișto. În același timp să știți că am rămas și dezamăgită de alți oameni. Și eu poate le-am lăsat unora o impresie urâtă sau nu. Depinde din ce mediu venim și cum suntem educați.”

