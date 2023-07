Florin Ristei și Naomi Hedman formează un cuplu de mai bine de 4 ani, iar în anul 2021 s-au logodit în mare secret. Într-un podcast, prezentatorul de la Antena 1 a povestit o situație amuzantă, dar enervantă pentru logodnica lui.

Cântărețul se abonase la un cont pe OnlyFans și primea zilnic notificări cu mesaje de la fata respectivă. Contul lui Florin Ristei se conectase pe tableta pe care Naomi Hedman avea acces, iar ea a găsit mesajele și a crezut că logodnicul ei îi este infidel.

Florin Ristei i-a explicat repede situația iubitei sale, astfel ca aceasta să nu se gândească că i-ar fi infidel. Naomi Hedman a înțeles, iar acum se amuză când își aduce aminte de această întâmplare.

„Acum vreo patru ani, înainte de pandemie, mi-am făcut cont pe OnlyFans. Îl urmăream pe unul, care călătorea, și apoi am mai dat la vreo două. Am găsit-o pe una, pe o româncă, și am zis hai să văd pe ascunde și am plătit. După aceea nu am mai plătit.

Ei își trimit notificare în fiecare zi, mesaj de la respectiva, mai cumpără. N-am mai intrat. Ajung într-o zi acasă, Naomi supărată. Că tu vorbești cu una, ai mesaje de la OnlyFans. Se conectase mailul meu pe o tabletă”, a declarat Florin Ristei, în podcastul „Fierți pe Insulă”.

Cum i s-a schimbat viața lui Florin Ristei de când a cunoscut-o pe Naomi Hedman

Florin Ristei a cunoscut-o pe Naomi Hedman la „X Factor”. El avea rolul de jucat, iar ea a pășit pe scenă în calitate de concurentă. A cântat, l-a impresionat, iar la ceva vreme după emisiune s-au apropiat. Au format rapid un cuplu, cântărețul chiar a și cerut-o în căsătorie pe artista din Marea Britanie.

Nu a forțat-o pe aceasta să rămână în România, după emisiune, totul a venit de la sine. Ea nu cunoaște limba, i-a fost foarte greu la început. „Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc. Nu ştiu exact ce a fost întâlnirea noastră, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun”.

Cu ce se ocupă Naomi Hedman

Invitat în urmă cu câteva luni la podcastul lui Speak, Florin Ristei a vorbit, printre altele, și despre iubita lui, Naomi Hedman. Artistul a declarat că logodnica lui s-a mutat în România și are permis de ședere pentru 5 ani.

Naomi Hedman este fotomodel și pleacă din România atunci când este solicitată pentru ședințe foto. „Da, ea s-a mutat aici. Are adresă la mine. Permis de ședere românește și citește românește. A început să înțeleagă românește. Prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau.

Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri. Faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12. Aia e”.

