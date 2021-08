Nicole Cherry, primul pictorial alături de Florin înainte de a deveni părinți. A dezvăluit și numele fetiței

Nicole Cherry și Florin trăiesc de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste și curând vor deveni o familie în adevăratul sens al cuvântului.

„Pot să vă spun că abia aștept să o cunoaștem, să o simțim, să ne bucurăm împreună, să ieșim la plimbare… Mă simt foarte bine, mă ocup de muzică, înregistrez melodii în limba spaniolă, urmează să filmez câteva clipuri, iar în iunie am lansat o melodie în limba română – «Scrie-mi pe suflet» – care a ajuns în Top 10.

Revista VIVA! de septembrie – Nicole Cherry și Florin

În videoclipul piesei, am dezvăluit că sunt însărcinată și am avut emoții foarte mari, pentru că am păstrat secretă trei luni această veste; purtam mereu haine largi și nu ieșeam foarte mult. Dar totuși nu pot să zic că mă ascundeam sau că fugeam de lume. (râde) Deci pot să spun că cele două trimestre au trecut foarte ușor.

Am făcut multe lucruri: mi-am continuat programul de dinainte de sarcină, am lucrat la colecțiile Ylla, brandul meu de haine, am fost la sesiuni de înregistrări, am făcut ședințe foto, am filmat clipuri, am mers în vacanță, am ieșit la restaurant. Totul s-a desfășurat în parametri normali, cum e și firesc. Mă simt excelent și mă bucur de toate lucrurile care mi se întâmplă.”, a povestit ea.

Nicole Cherry a mai adăugat că în luna decembrie va naște primul ei copil, fetița căreia i-a ales deja și numele. O va chema Anastasia.

„Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. (râde) Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis.”, a mai spus artista pentru revista VIVA!

