De Florian Gheorghe,

Lui Tavi Ursulescu i-a fost organizată o petrecere-surpriză, iar el nu s-a prins ce i se pregătește din simplul motiv că prietenii nu l-au aniversat chiar de ziua lui de naștere, ci în ziua în care… au fost ei liberi. L-au invitat într-unul din saloanele Cercului Militar Național.

“Am căzut într-o frumoasă capcană. Am avut parte de o cascadă de urări, am gustat o felie de tort și am ciocnit o cupă cu șampanie. S-a dansat, s-a cântat, ne-am simțit foarte bine”, ne-a mărturisit veteranul spectacolelor de muzică ușoară, la aniversarea căruia și-au dat întâlnire multe vedete ale genului: Natalia Guberna, Stela Enache, Ileana Șipoteanu, Marina Forea, solista de muzică populară Marioara Man Gheorghe sau actorul Silviu Biriș și mulți alții.